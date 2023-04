Flor de la V puso en valor las palabras de Nicole Neumann en medio del conflicto con Fabián Cubero y su hija mayor

Tras seis años separada de Fabián Cubero, Nicole Neumann le puso el pecho a incómodas preguntas, vinculadas a la supuesta relación distante que tiene con su hija más grande, Indiana. Al ver la imágenes, Florencia de la V agradeció el amable gesto de no escapar de la prensa y hablar.

“Está todo bien. Ya di las respuestas que tenía que dar”, contestó la modelo al notero de Intrusos, cuando le preguntó por su vínculo actual con Indiana.

Flor de la V y Nicole Neumann

Pese a la negativa, las preguntas a Neumann siguieron: “¿Te juntás con Indiana a tomar algo? ¿Se ven?”.

Completamente seria, Nicole expresó: “Ya les dije que de la intimidad de mis hijas yo no voy a hablar, para protegerlas y cuidarlas... Trascienden un montón de cosas. Muchas mentiras. Pero ya dije que de mi intimidad no voy a hablar y me voy a retirar”.

“¿Tu hija cómo está?”, le retrucaron, antes de que parta en su camioneta. Y Nicole contestó: “Está todo bien”.

EL RECONOCIMIENTO DE FLOR DE LA V A NICOLE NEUMANN

Tras la emisión de la nota de la modelo con Intrusos, Florencia de la V hizo un amable reconocimiento, en el que le agradeció su forma de proceder con los noteros aun sabiendo que le harían consultas de las que no quiere hablar.

“La verdad es que Nicole siempre para y da la cara. Ella sabía que le iban a preguntar todo esto. Así que hay que agradecerle”, dijo la conductora. Y agregó: “A ella siempre le buscan el pelo al huevo”.

El motivo del enojo de Nicole Neumann con Fabián Cubero

La primera semana de abril, Nicole Neumann habló con Ciudad de las declaraciones de su exesposo, Fabián Cubero. El exfutbolista confirmó en Pronto que Indiana no está transitando un buen momento con su madre y que se mudó con él.

Fabián Cubero reveló por qué su hija mayor no ve a Nicole Neumann.

“Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores”, afirmó la modelo, también madre de Sienna y Allegra.

“Son temas delicados y ya hace rato que tomé esta postura”, concluyó Nicole Neumann, diferenciándose de Cubero.