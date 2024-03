Flor de la V fue tajante y criticó a Santiago del Moro y a Furia de Gran Hermano: “Está desquiciada”

Juliana Scaglione o Furia de Gran Hermano es la participante más relevante de esta edición y cada vez genera más polémica. El último escándalo fue que Agostina abandonó la casa por voluntad propia, afirmando que tenía miedo de su compañera tras recibir amenazas de muerte.

Flor De La V, una de las analistas de la farándula local más conocida, se mostró preocupada por el comportamiento de Furia y apuntó tanto contra la producción como contra su colega Santiago del Moro por no haberle puesto límites.

La conductora criticó duramente a Gran Hermano y a su jugadora más polémica

“Me sorprende cómo Santiago del Moro no puso un freno antes. Porque lo puso recién en la última gala, en la que entraron los nuevos participantes, y lo tuvo que decir porque no se decía nada”, dijo en Intrusos, el pasado miércoles, mientras analizaban el reality junto a los exparticipantes Brian Lanzelotta y Damián Fortunato.

“Trataban de justificar de una manera u otra, diciendo: ‘Porque Agostina hizo esto o Agostina hizo lo otro’. Están todo el tiempo tratando de justificar a una mujer que está desquiciada dentro de la casa”, consideró la conductora, que señaló: “No es igual a los cruces que han tenido los participantes antes, esto es distinto”

Por último, concluyó: “Entonces, están todo el tiempo tratando de justificar. Uno puede entender el encierro, pero escaló hacia un lugar que es muy fuerte”. Sus declaraciones se viralizaron y miles de usuarios la destrozaron en las redes, dado que ella ha protagonizado cientos de disturbios con colegas y otras figuras reconocidas.