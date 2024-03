La confesión de Florencia Regidor sobre qué hizo antes de entrar a Gran Hermano y que Furia no se lo perdonó

Florencia Regidor es una de las últimas participantes que ingresó a la casa de Gran Hermano y en redes se viralizó un clip en el que confirmó un rumor sobre qué hizo antes de entrar a la casa. La joven lo reveló en un diálogo con Furia, Catalina e Isabel y fueron interrumpidas por la voz del supremo.

El ingreso de Florencia dio de qué hablar ya que fue criticada por una supuesta amistad con Sabrina. La joven fue señalada como “acomodada” de la producción por conocer a la participante que regresó al juego gracias al “golden ticket” de GH.

Apenas entró al juego trascendió que Florencia había borrado su cuenta de Twitter y eso encendió las alarmas. La mayoría pensó que intentaba ocultar información, principalmente su amistad con Sabrina, pero se trataría de otro tema, también relacionado al reality.

“Viste que dijiste lo de la fanática... tuve que borrar Twitter porque mi Twitter era todo Gran Hermano”, dijo Florencia y sorprendió a sus compañeras.

“Capaz nos criticaba en Twitter esta wacha. Capaz me votaba a mi Catalina al 9009. Gente voten voten”, dijo Cata sobre la posible razón por la que Florencia decidió borrar su cuenta de “X”. “Florencia nooo”, dijo por su parte Furia, quien no pudo preguntarle si estaba de su lado o no.

“Yo siempre pedía que por favor entre algún fanático”, agregó Juliana Scaglione, la participante más polémica de esta edición. Y, rápidamente apareció una captura del Twitter de Florencia en el que habla a favor de Furia.

Los posteos de Florencia para Furia

Al parecer, Florencia era fanática de Furia antes de ingresar al juego. “Estoy triste porque hoy m hice el liffting y no voy a poder llorar con el congelado de furia”, dice uno de los posteos.

“Dios lloré de la risa, Furia te amo”, decía otra publicación del 28 de diciembre con la que todos aseguraban que era una “furiosa” más y por eso está tratando de acercarse a Juliana.

La confesión de Florencia Regidor sobre qué hizo antes de entrar a Gran Hermano.

Sin embargo, Laura Ubfal escribió en sus historias que tanto Sabrina como Florencia son amigas y que adentro de la casa “fingen demencia”, expresó molesta con la jugada de ambas participantes.