Flor de la V reaccionó con bronca y apuntó contra dos famosas: “Hipocresía es poco”

Si hay un programa dentro del mundo del espectáculo que se lleva todas las miradas, es el Bailando 2023. Con figuras en el jurado como Moria Casán, Pampita, Ángel de Brito y Marcelo Polino y varios bailarines que buscan quedarse con el primer lugar en la competencia, nunca pasan desapercibidos.

Flor de la V fue una de las famosas que opinó sobre el cruce que se dio entre Pampita y Moria, suceso que dejó a varios muy sorprendidos, incluso al conductor que tuvo que intervenir.

La conductora de Intrusos dio su opinión ante la pelea de Pampita y Moria Casán

El hecho se dio luego de la presentación de Yeyo de Gregorio y Martu Morales. En plena devolución de puntajes de parte del jurado. Ángel de Brito, luego de evaluar a la pareja por su coreografía, decidió ponerles un cero.

“Seguramente alguno de mis compañeros le pondrá un 10 para que no sufran”, y Pampita fue la que continuó con su voto y al ponerle el puntaje máximo expresó: “Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10″

La conductora de Intrusos dio su opinión ante la pelea de Pampita y Moria Casán

Moria, fiel a su estilo, comenzó diciendo: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10″, a lo que la modelo aclaró: “Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale”, lo que generó un cruce entre ellas.

La conductora de Intrusos dio su opinión ante la pelea de Pampita y Moria Casán

“No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada”, dijo La One. “Ay, qué sensible que está Moria hoy, dale. Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. Y me el re banco acá, eh. Nunca digo nada, me quedo callada”, espetó Pampita.

La reacción de Flor de la V sobre la pelea entre Pampita y Moria Casán

Atenta al tape de lo ocurrido, Flor de la V analizó junto a sus compañeros de Intrusos lo ocurrido en la gala del Bailando 2023 y no se guardó nada.

Flor de la V opinó y fue filosa contra las protagonistas de la discusión. “La verdad, la falsedad elevada al cuadrado. Hipocresía es poco. Acabamos de ver una escena de una falsedad pocas veces vista”.