Grave acusación en contra de Flor de la V de parte de un expanelista de Intrusos

Flor de la V se vio envuelta en un nuevo escádalo cuando el periodista, Lucas Bertero, apuntó contra ella al asegurar que la conductora lo dejó sin trabajo. En sus redes, el panelista reveló que se fue de Intrusos por una razón muy diferente a la que se “inventó” en su momento.

La conductora estuvo en el ojo de la tormenta esta semana luego de que Ángel de Brito, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no hablaron bien de ella en sus programas.

Grave acusación de Lucas Bertero contra de Flor de la V.

No cayó bien en el ambiente que Flor de la V cuente que la nota de De Brito con Susana Giménez no fue en vivo y la expusieron. En ese contexto fue que Bertero aprovechó y rompió el silencio en sus redes y, después de más de un año, se refirió a su repentina salida de Intrusos.

“Defensora de las causas justas... ¿Defensora de las causas justas?”, escribió picante el periodista en uns historia que compartió con una foto de la actriz de fondo con su DNI de mujer en mano.

Lucas Bertero

Lucas Bertero acusó a Flor de la V de haberlo dejado sin trabajo

Luego, en otra historia, el periodista escribió un extenso texto en el que puso en contexto la imagen de la conductora de Intrusos de su posteo anterior. Allí, aseguró que fue ella quien lo dejó sin trabajo, ya que él era panelista del programa que conduce desde que Lussich y Pallares abandonaron el ciclo.

“¿Creías que lo que me hiciste rea gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo y eso no se olvida jamás. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen?”, comenzó el posteo de Bertero en redes.

Grave acusación de Lucas Bertero contra de Flor de la V.

“El verdadero motivo de mi salida de Intrusos: la gran verdad. Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero JAMÁS vas a poder sacarme la libertad. Jamás”, continuó.

Sin embargo, explicó que expondrá las razones cuando realmente esté listo para poder hacerlo. Además, buscará asesorarse legalmente para poder resguardarse: “Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente”.

