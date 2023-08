Flor de la V se indignó por la niña que murió en un robo en Lanus y dijo esto frente a las cámaras

Al comenzar el programa “Intrusos”, Florencia de la V emitió un fuerte descargo en relación al trágico suceso de la niña de 11 años que perdió la vida después de ser asaltada en Lanús, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La conductora no se guardó nada.

Sin nisiquiera comenzar con los temas a desarrollar en la emisión de su programa, la icónica figura se tomó unos minutos para demostrar su bronca e indignación sobre el caso que paralizó todo Buenos Aires.

Morena Domínguez, de 11 años, la nena que murió tras ser golpeada y asaltada por motochorros en Lanús (Gentileza)

“Espero que estén mirando, que esté viendo Alberto Fernández y todos los candidatos. Deberían pronunciar hoy mismo, deberían dar la cara y salir a hablar por los ciudadanos, porque esto no puede pasar es una vergüenza lo que está sucediendo”, fueron sus primeras palabras.

En medio de una notable bronca y casi con lágrimas en los ojos, Flor continuó diciendo: “Ustedes son una vergüenza, hipócritas y caraduras, todos del primero al último. Años que llevamos así años, debería darles vergüenza”.

Luego hizo hincapié en el hecho de que el próximo domingo se llevan a cabo las elecciones PASO y hay que pensar “qué queremos hacer”. Además, pidió que todos acudieran a la urnas.

Antes de terminar, apuntó nuevamente a la clase política sin guardarse nada para decir: “Ustedes deberían dar la cara y debería dar vergüenza, no sé cómo pueden apoyar la cabeza en la almohada, no lo entiendo, les juro que no lo entiendo, simplemente eso”.

Cómo fue el caso

Motochorros mataron esta mañana a una nena de 11 años en el partido bonaerense de Lanús. Ocurrió justo cuando la pequeña iba camino a la escuela, momento en el que fue asaltada y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Tras una descompensación, falleció a los pocos minutos.

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 7.30 de este miércoles cuando la víctima, identificada como Morena Domínguez, fue sorprendida por delincuentes cuando llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, en la calle Molinedo al 3.500, en la localidad de Villa Diamante.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora es clave para intentar identificar a los autores del hecho en el marco de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

Seguí leyendo