Nora, la mamá de Wanda Nara, le prometió a su hija en público que a partir de ahora cambia todo

En un emotivo gesto, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, compartió un mensaje de aliento en su cuenta de Instagram dirigido a su hija, quien está enfrentando una enfermedad.

La publicación de Nora incluyó una captura de una noticia de un diario que destacaba las palabras de Wanda en una reciente entrevista en “Telefe Noticias” con los conductores Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

En la captura se podía leer: “Wanda explicó cómo vivió su diagnóstico en relación con sus seres queridos. ‘A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia’, explicó. Y dejó en claro que ella es la que contiene a su hermana Zaira, a su mamá Nora, a su esposo y a sus cinco hijos”.

El mensaje de Nora Colosimo en redes

“En ese sentido, dio como ejemplo el momento en el que tuvo que impulsar a su marido para que se animara a dejar el Paris Saint Germain obligándola a ella y a sus hijos a mudarse de Francia cuando él estaba lleno de dudas”, agregaba la nota.

Junto a la captura, Nora compartió un mensaje lleno de cariño y aliento: “Es cierto Wan !!! Pero de ahora en adelante todos nosotros con vos y para vos !!! Vamos Wan ! Una más..... vos podes”. Estas palabras reflejan el profundo afecto y respaldo que Nora brinda a su hija en este momento difícil.

Qué dijo Wanda Nara en la entrevista en Telefe Noticias

En diferentes momentos de la nota, los conductores intentaron obtener información sobre la salud de la conductora, pero ella se mantuvo cauta a la hora de hablar del tema. “Fue un shock para toda la familia”, destacó con la voz entrecortada y con esa frase resumió como todos tomaron la noticia.

Además, explicó por qué aún no habló en algún programa o en sus redes, como hace cada vez que tiene comunicar algo importante de su vida.

“Fue todo muy de golpe. Dudo mucho hablar o no hablar del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente pero a veces la gente te juzga o piensan que si lo hablás no es real, o si lo hablás no es tan serio”, destacó y contó que por ahora lo dejará todo en su intimidad.

“Cuando esté un poquito más fuerte o realmente sienta que lo puedo contar, obviamente lo voy a salir a decir”, explicó sobre su tajante decisión.

“Me habría gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, dijo luego sobre cómo se conoció la noticia de que está enferma. Y, una vez más, dejó en claro que no iniciará acciones legales en contra de Jorge Lanata ni de ningún periodista que habló sobre ella.

Wanda también les habló a aquellos que creyeron que estaba todo armado para tener prensa o que hablen de ella. En esa misma línea, destacó que no jugaría con una situación tan delicada porque “el límite es la salud”.

“Yo soy la que contiene a la familia”, destacó y de por eso decidió salir adelante rápidamente por su cículo íntimo y sacó fuerzas de donde no tenía. “Sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo porque estaban muy shockeados todos. Me puse las pilas por mí y los que me rodean”, se sinceró.

Seguí Leyendo