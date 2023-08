Wanda Nara se quebró al hablar por primera vez en televisión tras su duro diagnóstico médico

Terminó Masterchef, la edición en la que Wanda Nara debutó como conductora del ciclo, que fue un éxito en Telefe. Mucho se cuestinó la elección del canal para ponerla a ella al frente del reality de cocina y demostró ser la indicada para este puesto, ya que sorprendió a todos en este rol, el que llegó en un momento difícil de su vida.

Desde Estambul, la empresaria mantuvo una comunicación con Cristina Pérez y Rodolfo Barilli para Telefe Noticias y allí no solo habló de su paso por el programa, sino también de su salud. Si bien no confirmó cuál fue el diagnóstico médico, ya que se habló de diferentes patologías que podría estar sufrendo, aseguró que hablará cuando se sienta preparada.

La mediática se mostró feliz con su desempeño como conductora de la competencia de cocina y aseguró: “Me pude mostrar realmente como soy, fui Wanda 100%”. Además, destacó que el haber estado en un programa con una audiencia muy amplia y en el prime time de la televisión, la acercó a un público diferente al que la sigue a diario en redes sociales.

“Estoy muy agradecida con la gente que me dejó entrar en sus casas”, dijo emocionada tras la gran final que ganó Rodolfo Vera Calderón.

Wanda Nara se sinceró sobre su estado de salud

En diferentes momentos de la nota, los conductores intentaron obtener información sobre la salud de la conductora, pero ella se mantuvo cauta a la hora de hablar del tema. “Fue un shock para toda la familia”, destacó con la voz entrecortada y con esa frase resumió como todos tomaron la noticia.

Además, explicó por qué aún no habló en algún programa o en sus redes, como hace cada vez que tiene comunicar algo importante de su vida.

“Fue todo muy de golpe. Dudo mucho hablar o no hablar del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente pero a veces la gente te juzga o piensan que si lo hablás no es real, o si lo hablás no es tan serio”, destacó y contó que por ahora lo dejará todo en su intimidad.

Wanda Nara mano a mano con Telefe Noticias. Captura de pantalla.

“Cuando esté un poquito más fuerte o realmente sienta que lo puedo contar, obviamente lo voy a salir a decir”, explicó sobre su tajante decisión.

“Me habría gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, dijo luego sobre cómo se conoció la noticia de que está enferma. Y, una vez más, dejó en claro que no iniciará acciones legales en contra de Jorge Lanata ni de ningún periodista que habló sobre ella.

Wanda también les habló a aquellos que creyeron que estaba todo armado para tener prensa o que hablen de ella. En esa misma línea, destacó que no jugaría con una situación tan delicada porque “el límite es la salud”.

“Yo soy la que contiene a la familia”, destacó y de por eso decidió salir adelante rápidamente por su cículo íntimo y sacó fuerzas de donde no tenía. “Sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo porque estaban muy shockeados todos. Me puse las pilas por mí y los que me rodean”, se sinceró.

Wanda Nara mano a mano con Telefe Noticias. Captura de pantalla.

Seguí leyendo