Sin filtros: Wanda Nara se tumbó a la orilla de la piscina en bikini y todo resaltó más que nunca

Wanda Nara es sin lugar a dudas la figura del medio que más da qué hablar, incluso sin aparecer en redes o en programas de televisión. Sin embargo, esta vez, fue ella quien compartió una publicación en sus redes que se quedó con todos los “likes” al posar en bikini desde su casa de Estambul.

En medio de una situación personal complicada, tras haber recibido el resultado de sus estudios que confirmaban un diagnóstico que ni ella ni su entorno esperaban, Wanda, Mauro Icardi y toda su familia regresaron a Turquía, donde el futbolista tiene contrato con el clun de fútbol Galatasaray.

Wanda Nara en el gimnasio de su casa en Turquía.

Ya instalada en su mansión, la modelo compartió fotos y videos del que será por un tiempo su hogar, ya que no tiene previsto regresar pronto a la Argentina. Allí, se dispuso a descansar luego de meses intensos por sus compromisos laborales y las largas horas de grabación de Masterchef Argentina, donde debutó como conductora del ciclo.

En su Instagram, donde la siguen más de 16 millones y medio de personas de distintas partes del mundo, subió un carrete que hizo delirar a sus fans. La mayor de las hermanas Nara, posó a la orilla de la piscina con su particular bikini y sus curvas se quedaron con toda la atención.

“No puede olvidarme será que sin mi no brilla más su estrella”, escribió al pue de su posteo, pero a los minutos modificó la frase y escribió: “Sin mi no brilla la estrella”, la que replicó en sus otras redes como “X”.

Wanda Nara regaló su mejor pose mientras la grababan en la intimidad de su hogar

Como todo lo que Wanda sube a sus redes, la foto y los videos rápidamente se viralizaron por la cantidad de “me gustas” y comentarios que le dejaron al pie del posteo, muchos en turco, donde ya es una estrella.

La mediática sorprendió cuando decidió dejar de lado el rubio, que llevó por muchos años, al que volvió por una semana cuando participó de la gala de los Premios Martín Fierro, pero al aterrizar en Turquía tenía nuevamente el pelo oscuro.

En las imágenes, se la puede ver recostada boca abajo a la orilla de la pileta, mientras la cámara apunta directamente a ella, sin filtros y retoques, como suele utilizar.

