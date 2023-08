La dolorosa revelación de Rodrigo en su despedida de Masterchef: “Me salvaron”

Rodrigo Salcedo se quedó afuera de la final. En el mano a mano con Estefanía, el jurado prefirió el plato de “Chef Tef”, unas pastas rellenas con alcauciles y kale, con salsa de manteca y trufas ralladas, frente a sus cubanitos de cúrcuma rellenos de pollo, nueces pecan y hongos con mayonesa de kinotos. Y así es como la participante se medirá contra Rodolfo para ver quién es el mejor cocinero amateur de la Argentina.

A la hora de la despedida, se vivió un momento muy emotivo. Pese a los constantes enfrentamientos con el jurado y a sus encontronazos con Wanda Nara, Rodrigo se convirtió en uno de los más queridos del certamen, por lo que la despedida del jurado estuvo marcada por la emoción y una durísima revelación por parte del participante.

La dura revelación de Rodrigo

“Antes de Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”, confesó Rodrigo cuando le tocó el turno de hablar.

Con un hilo de voz y el nudo en la garganta que no lo dejaba hablar, el participante terminó agradeciéndole a todos, producción, jurado, Wanda y participantes. “Me hicieron muy bien todos ustedes”, afirmó el cordobés mirando a cada uno de los integrantes del programa. “No puedo no estar agradecidos con todo esto porque me salvaron”, agregó Rodrigo en las entrevistas de backstage.

Una despedida cargada de emoción

“Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”, comenzó diciendo Donato de Santis al despedir al cocinero

“Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento y con muchas cosas que aprendiste, así como nosotros aprendimos de vos”, continuó Damián Betular hacia el cocinero que se quedó a un paso de la final.

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, le dijo Germán Martitegui al bioquímico.

Germán Martitegui se despidió de Rodrigo con mucha emoción

Wanda Nara también fue muy cariñosa con el puntano/cordobés. “Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”, dijo la conductora, que terminó fundiéndose con el participante en un amoroso abrazo.

Al momento de irse, el bioquímico puntano/cordobés se paró en la puerta del estudio, miró al frente y se despidió con una frase casi épica: “Yo soy Rodrigo Salcedo y esto fue Masterchef. Hasta siempre”.

Rodrigo Salcedo se despidió de Masterchef

Seguí Leyendo