Flor de la V distrajo a todos con un vestido animal print con un escote delator

Flor de la V día a día sorprende con los looks que elige para Intrusos, el programa que conduce desde la nueva y renovada temporada del ciclo, cuando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dejaron el puesto. La actriz le dedica mucho tiempo a elegir los outfits y causa furor con sus selecciones finales.

No hay dudas que la conductora del ciclo de América TV sabe de moda y lo deja en claro a diario. Esta vez, eligió un vestido largo marrón, con estampa animal print, que destacó su parte de adelante y sus increíbles y largas piernas, las que lució sentada en una escalera.

Flor de la V

Al finalizar el programa, la artista mostró en detalle la prenda que eligió para la edición de este lunes. El diseño, pero sobre todo el escote, fue lo que más se destacó y en pocas horas no solo le llovieron los “likes”, sino también cientos de mensajes dedicados especialmente para ella.

“Hermosa mujer!”, “Adoro tu cabello así, te viste más linda que nunca hoy”, “Si quieres saber cuan presiosa eres cuenta todas las estrellas del firmamento y multiplicalas por las olas del mar”, “Diosa!! esa piel dorada”, “Que bella”, fueron algunos de los mensajes al pie de su publicación.

Flor de la V

Flor de la V

Flor de la V causó furor con un look “full denim”

Flor de la V es una gran referente tanto en ambientes LGBT como en la televisión en general. Su rostro y figura son inconfundibles, pero su amor por los medios de comunicación es mucho más destacable que cualquier otro detalle.

En cada emisión de Intrusos, el programa en el que es conductora, ella se destaca por diferentes looks que la hacen lucir como una completa diosa. Jeans, camisas, vestidos, faldas, no importa lo que use, siempre se la ve bien.

En los últimos días, la conductora decidió apostar porla moda circular. Es decir, aquella en la que la ropa, los zapatos o los accesorios se diseñan, se crean y se comercializan con el fin de ser usados y manufacturados de forma responsable.

Flor de la V y su vestido de gran tajo.

Para seguir esta tendencia, el día de hoy optó por un vestido muy particular. Con retazos de diferentes colores de tela de jean, logró conformar un vestido muy lindo que dejó ver un gran escote sostenido por finos y pequeños breteles.

Además, lo que más resaltó fue el gran tajo a un lado de la falda que dejó al descubierto sus tonificadas y largas piernas. Sin dudas es una referente de la moda e indumentaria.

