Flor de la V apuntó sin piedad contra Tomás Holder por los polémicos videos con su mamá

Tomás Holder fue como invitado a LAM (AméricaTV) y habló de todo con Ángel de Brito. El joven tiktoker fue de los jugadores más polémicos en su corto paso por Gran Hermano y generó que Santi Maratea y Flor de la V opinen sobre él.

El joven fue criticado por sus actitudes adentro de la casa, pero también por cosas que hizo antes de ingresa al reality. En solo una semana, se filtraron fotos y videos hot del influencer, un mensaje que le envió a Santi Maratea y fue cuestionado por videos que hizo para TikTok con su mamá, entre otros temas que enfrentó Tomás.

De Brito le preguntó por el mensaje que le mandó a Santi Maratea y que el influencer expuso en Instagram, poniendo en dudas la sexualidad de Holder, quien se presenta como un “mujeriego” y “machista”, sobre todo en el contendio que sube a las redes.

Al escucharlos hablar sobre sus videos en el programa de De Brito, donde explicaron que su relación es así porque ambos son jóvenes, ya que Gisela tuvo a Tomás cuando tenía 19 años, Flor de la V reaccionó y no dudó en escribir en Twitter.

La conductora de Intrusos habló opinó sobre el tema y fue tajante: “Tomás y la mamá dos hipócritas que intentan tirarse lavandina. Su TikTok los deja en evidencia”.

Flor de la V apuntpo duro contra Tomás Holder.

Luego, cuando Tomás aseguró que él no duda de su sexualidad, la actriz no dudó en volver a apuntar contra Holder en Twitter. “Son de manual… Te desconocen frente a la gente y en la clandestinidad te piden el tesorito. #traumadas”, comentó.

Santi Maratea develó un polémico mensaje que Tomás Holder le envió por Instagram

Santi Maratea reveló que antes de que ingresará al programa, tuvo un encuentro virtual con el joven rosarino en su cuenta de Instagram.

El influencer prometió que si llegaba a recaudar tres millones de pesos para que cuatro deportistas argentinas puedan viajar al Torneo Panamericano de gimnasia aeróbica en Cúcuta, Colombia, revelaría la verdad detrás del concursante de Gran Hermano que dos años atrás le había hablado a través de Instagram.

Fue así que Maratea mostró una captura revelando que Tomás Holder le contestó una historia comentando: “Sos hermoso”, a lo que Santi comentó junto a la imagen: “Pretends to be shocked (pretender estar shockeado/sorprendido)”.

Sobre el participante, Maratea brindó su opinión: “¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico? Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada”.