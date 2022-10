Trascendió el problema de salud que afecta a Tomás Holder y que ocultó en su estadía en Gran Hermano

Tomás Holder fue uno de los personajes más polémicos en su corto paso por la casa de Gran Hermano. El tiktoker fue el primer eliminado del reality y su mamá sorprendió al contar un problema de salud que el joven ocultó en el reality.

Gisella Gordillo, la madre del primer participante que fue eliminado del juego, habló con Carmen Barbieri en Mañanísima y no solo analizó el juego de su hijo, sino que aseguró que debería haber contado un problema de salud que lo llevó a entrenar.

La mujer dijo que su hijo hizo un personaje con el que ella no coincidía y contó el diálogo que tuvo con Tomás a los minutos de haber abandonado el reality. “Me dijo que cuando quiso ser (el verdadero) Tomi se sintió ‘débil’. ‘Sentí que me comía la casa’, me dijo, y a mí como mamá me parte el corazón eso”, contó.

Luego, dio detalles del problema de salud que Tomás Holder enfrenta desde hace años, razón por la que entrena a diario e ingiere anabólicos.

Tomás Holder

“Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no. La obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a buscar cómo hacer, empezó a entrenar y a entrenar. Aparte le hacían bullying por lo flaquito, y entrenando no se le nota la diferencia del pecho”, relató.

“Todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso, le veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje”, cerró.

LA SALIDA DE HOLDER Y EL DESCONCIERTO DE LOS MONITOS

El grupo de Martina, Juan, Tomás y Nacho se creía invencible. No se sabe de dónde sacaron la idea de que eran los más queridos del afuera y que iban a ir sacando, uno a uno, a los demás participantes.

La estrategia, según Martina, era dejar a uno de ellos en placa y así demostrar el poder que tenían. Juan fue el cerebro de esta operación, pero él mismo reconoció, minutos antes de que Martina tuviera que salvar a alguien de la placa de nominados, que no era buena idea.

Tomás Holder, el influencer que ingresó a Gran Hermano. (Gentileza prensa Telefe).

Tomás y Juan se pasaron toda la semana hablando con los espejos, diciéndole a sus seguidores que echen a los otros. La respuesta fue la misma que la de los espejos. Nada.

Con el casi 60% de los votos, Tomás fue el primer eliminado ante la mirada atónita de los suyos y el festejo desaforado de los demás.