Santi Maratea develó un polémico mensaje que Tomás Holder le escribio antes de entrar a Gran Hermano

En esta emisiión de Gran Hermano 2022, Tomás Holder es el participante más polémico del show, tanto fuera como dentro de la casa, donde quedó nominado junto a Marcos y Agustín.

En las últimas horas, el influencer Santi Maratea reveló que antes de que ingresará al programa, tuvo un encuentro virtual con el joven rosarino en su cuenta de Instagram.

El influencer prometió que si llegaba a recaudar tres millones de pesos para que cuatro deportistas argentinas puedan viajar al Torneo Panamericano de gimnasia aeróbica en Cúcuta, Colombia, revelaría la verdad detrás del concursante de Gran Hermano que dos años atrás le había hablado a través de Instagram.

Fue así que Maratea mostró una captura revelando que Tomás Holder le contestó una historia comentando: “Sos hermoso”, a lo que Santi comentó junto a la imagen: “Pretends to be shocked (pretender estar shockeado/sorprendido)”.

Sobre el participante, Maratea brindó su opinión: “¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico? Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada”.

El pasado miércoles se llevó a cabo la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2022 y este domingo saldrá el primer eliminado. La placa quedó conformada por los cuatro nominados: Marcos Ginocchio, Agustín Guardis, Tomás Holder y Walter “Alfa” Santiago.

Martina tenía el beneficio de quitar a uno de los cuatro de los nominados y decidió salvar a Walter “Alfa” Santiago. “Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse un poco más con las mujeres”, sentenció la joven.

