Las cortinas de tela en el dormitorio están pasadas de moda: la tendencia no se lava, es práctica y estética

Los cambios en el diseño de interiores no solo responden a cuestiones estéticas. La practicidad, el aprovechamiento del espacio y la facilidad de limpieza se han convertido en factores cada vez más importantes, sobre todo en el dormitorio . En ese escenario, las cortinas de tela ya dejaron de ser una opción y una nueva tendencia promete una opción más moderna.

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Entre las propuestas que más crecen aparecen las persianas enrollables translúcidas , un sistema que combina control de la luz, privacidad y un mantenimiento mucho más sencillo que el de las cortinas convencionales.

Las cortinas clásicas siguen teniendo su encanto, pero presentan algunas desventajas que hoy pesan más que antes. Los tejidos gruesos suelen acumular polvo con facilidad, necesitan lavados periódicos y, en muchos casos, ocupan espacio visual que puede hacer que una habitación parezca más pequeña.

Este aspecto cobra relevancia en los hogares modernos, donde se busca generar ambientes despejados, luminosos y ordenados. Las cortinas voluminosas con pliegues abundantes o dobles capas pueden recargar la decoración y demandan un mantenimiento constante, algo que no siempre encaja con las rutinas actuales.

Además, quienes sufren alergias suelen prestar especial atención a los elementos que acumulan polvo dentro de la vivienda. En ese contexto, las soluciones minimalistas y fáciles de limpiar ganan cada vez más adeptos.

Las persianas enrollables translúcidas apuntan a ser protagonistas en 2026

Según especialistas en diseño de interiores, las persianas enrollables translúcidas continúan consolidándose como una de las alternativas más buscadas para dormitorios principales, habitaciones infantiles y cuartos de huéspedes.

Su funcionamiento es simple

Se instalan en la parte superior de la ventana y permiten regular la altura mediante un mecanismo manual o motorizado. Gracias a su tejido translúcido, filtran la luz natural, reducen el deslumbramiento y ofrecen un nivel moderado de privacidad.

Otra de sus ventajas es la versatilidad estética

Generalmente se presentan en colores neutros como blanco, blanco roto o gris claro, lo que facilita su integración con distintos estilos decorativos y tipos de mobiliario.

La facilidad de limpieza también juega un papel clave en su popularidad

Mientras que las cortinas de tela suelen necesitar un desmontaje, lavado y secado, las persianas enrollables pueden mantenerse en buen estado con cuidados básicos.

Cómo limpiarlas de manera sencilla

Materiales necesarios:

Paño seco o de microfibra.

o de microfibra. Aspiradora con cepillo suave (opcional).

con cepillo suave (opcional). Producto de limpieza neutro.

neutro. Paño húmedo suave.

Paso a paso:

Retirá el polvo periódicamente con un paño seco o una aspiradora de baja potencia. Revisá si existen manchas localizadas. Humedecé ligeramente un paño con limpiador neutro. Limpiá la zona afectada sin ejercer demasiada presión. Secá suavemente para evitar marcas. Verificá ocasionalmente el funcionamiento de cadenas, resortes o motores.

reemplazo de cortinas Los hogares actuales priorizan la funcionalidad y el diseño minimalista. WEB

Qué tener en cuenta antes de reemplazar las cortinas tradicionales

Aunque las persianas enrollables ofrecen numerosas ventajas, conviene analizar algunos aspectos antes de realizar el cambio.

El nivel de privacidad es uno de ellos

En habitaciones que dan directamente a la calle o a edificios cercanos, puede ser conveniente complementarlas con un sistema adicional de oscurecimiento.

o a puede ser conveniente complementarlas con un sistema adicional de También resulta importante considerar la orientación de la ventana y la cantidad de luz solar que recibe durante el día. En espacios muy expuestos al sol, algunos propietarios optan por combinar las persianas translúcidas con películas para vidrios o sistemas blackout.

reemplazo de cortinas WEB

Las persianas enrollables translúcidas se posicionan como una de las soluciones más prácticas y modernas para los dormitorios actuales, gracias a su capacidad, mantenimiento y estetica.