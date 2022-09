Flor de la V expresó su repudio por las críticas hacia la relación entre Mbappé e Inés Rau

Flor de la V rompió el silencio en medio de su conducción al frente del ciclo Intrusos y no dejó pasar unos minutos para expresar todo su repudio frente a las publicaciones de un medio deportivo que publicó las fotos del jugador Kylian Mbappé junto a la modelo transgénero Inés Rau bajó el título de “Salí de ahí”.

“Un medio muy importante sacó una noticia ayer de que lo encontraron en un yate con una señorita, pero el graph que utilizaron era ‘sal de ahí Mbappé’, pero salí de ahí porque la chica es una modelo trans. A mí me lleva a reflexionar esto; porque primero, la misoginia, el machismo, el transodio todavía está tan instalado en el fútbol mundial, porque claramente si esa situación se hubiera dado con él en un yate con una señorita heterosexual cis lo estarían festejando, celebrando...”, comenzó la conductora.

Luego Flor se refirió Rau, la mujer que fue vinculada con el deportista: “Esta modelo se llama Inés, es una bomba, es una chica hermosísima, pero es trans. Entonces me dio tanta ira leer eso, el ‘salí de ahí’. Porque es como que las personas trans no merecemos ser amadas, no merecemos tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación”.

La publicación de "Solo futbol" que Flor de la V repudió.

Finalizando su comunicado, la conductora tuvo sentidas palabras para con Mbappe: “Hoy merece todo mi respeto. No sé si es la novia o no, pero la verdad que me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio sobre nosotras”.

Kylian Mbappé e Inés Rau

CUÁL ES LA PROFESIÓN DE INÉS RAU, LA NUEVA NOVIA DE MBAPPÉ

Inés Rau, de 32 años, se dedica al modelaje y la pasarela desde joven. Su salto a la fama a nivel internacional llegó en 2017 posando en la portada de Playboy. Fue así como esta bella mujer se transformaría en la primera modelo transgénero en ser portada en la revista para adultos.

Inés Rau

Además, fue catalogada como “playmate” por Playboy y resaltó: “La desnudez no debería de ser un tabú. Significa mucho para mí, ya que experimenté una transición para llegar a donde quería estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin los excesos”.