Bailando 2023: así fue la feroz pelea entre Pampita y Moria Casán que terminó con gritos e insultos al aire

Este martes, el jurado del bailando explotó. La pelea, concretamente, fue entre Moria Casán y Pampita, y terminó con gritos, insultos y la tibia intervención de Marcelo Tinelli para que las mujeres se calmaran.

Todo empezó cuando al jurado le tocó puntuar el baile de Yeyo Degregorio y Martu Morales, que bailaron al ritmo de Rodrigo Tapari en la etapa de la cumbia. Ángel De Brito los liquidó, pelea mediante, y el puntaje fue de cero. Cuando llegó el turno de Pampita, la modelo y conductora fue bastante crítica con la coreografía, pero, alegando que el jurado, palabras más palabras menos, es una locura y ponen puntajes ridículos, ella les iba a poner un diez.

Moria recogió el guante y disparó contra Pampita. Lo que más le molestó a “la One” fue que su compañera dijera que regalan puntaje. Con su lengua karateca, como se autodenomina Moria, le dijo a Pampita que no fuera “jurado de jurados” y adelante de todos la trató de “buchona”.

En la pelea por el puntaje, Moria contratacó asegurando que Pampita también, en alguna oportunidad, había regalado un diez. La modelo esgrimió que se trataba de una mentira porque ella no regala nada porque “vale un montón” su puntaje. La pelea recién estaba arrancando.

Moria disparó munición pesada y le dijo a Pampita que ella era una señora con años de oficio, que sabía de lo que hablaba y que no faltaba nunca. Esto último fue un claro palo por las constantes vacaciones que se toma Pampita durante la emisión del programa y que obliga a la producción a buscarle un reemplazo.

El picante cruce entre Pampita y Moria que terminó con gritos e insultos

“Yo también soy una señora, una gran señora” gritó Pampita y agregó “y más señora que vos”. “Dejá de gritar, loca” disparó Moria, mientras Marcelo Tinelli sólo atinaba a casi susurrar el nombre de ambas para que se calmaran.

“¿Qué te pensas, que me voy a dejar ningunea por vos?” gritaba Pampita, mientras Moria se burlaba de sus dichos sobre ser una gran señora. “Hace siete años que no me dejo ningunear por nadie” aseguraba Pampita, mientras Moria quería callarla.

Cuando todos pensaban que la pelea estaba por terminar, Pampita lanzó un “conmigo no te metás” que prendió fuego a Moria. Los gritos entre ambas escalaron mil niveles y ahí Marcelo se acercó para tratar de calmar los ánimos. Moria no cedía y al grito de “buchona, buchona, buchona” quería terminar con el escándalo. “Respetá a la gente mayor, ridícula” fue la última frase de esta pelea que sorprendió y dejó a todos mudos en el piso.