Este es el curioso apodo con el que Juli Castro y sus padres se refieren a Pampita

El paso de Juli Castro por la pista de Bailando 2023 ha sido una de las novedades del reality de baile, no solo por el talento que la joven tiene, sino porque ya ha sido parte de polémicas y discusiones con algunos miembros del jurado, como fue el caso de Marcelo Polino y Pampita.

En ese marco, Diego Castro, padre de Juli visitó Intrusos y habló de estos altercados, sobre todo con el cruce que la jurado mantuvo con para él y Momi Giardina.

Juli Castro y sus padres tienen un curioso modo de llamar a Pampita.

“Yo siento que ahora todos los padres son periféricos de los participantes y van de programa en programa opinando del jurado y los participantes son ellos”, disparó Pampita a Diego Castro en Bailando 2023.

Seria, la pampeana de 45 años continuó: “Imagínate si todos mis familiares salieran a hablar de lo que pienso acá en la pista. La que participa es Juli. ¿Qué tienen que hablar los papás por los programas?”.

La respuesta de Diego no fue para nada pacifica: “Pampita me sorprendió. Esperaba un palo de cualquier lugar, menos de Pampita”, dijo. Además, agregó que “les dije la verdad, que lamento si les molesta que opine, pero es un reality. Yo estoy parado al lado de la pista. Voy a ver a mi hija y le dicen de todo a Juli. ¿Pongo cara de póker? No. Si a Pampita le molesta que yo hable, bueno”.

Cuál es el apodo que Juli Castro y sus padres le pusieron a Pampita

Si bien advirtió que no se quedará callado, Diego Castro también destacó que Pampita vea en su hija potencial y la haya salvado de la eliminación en tres ocasiones y basándose en eso, es que confesó el apodo que le han puesto junto a su hija y Momi.

“En casa a Pampita le decimos Santa Pampita porque la salvó tres veces a Juli. Ella dijo cuatro, quizás está anticipando una próxima que la va a salvar”, agregó Diego, agradecido por lo hecho por la modelo.

