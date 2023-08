Quién es Juli Castro, la tildada hijastra de Marcelo Tinelli, que será participante del Bailando 2023

Juli Castro, hija de Romina Giardina (Momi) y Diego Castro, tiene 20 años (2 de julio 2003) y ha sido elegida por su talento para ser parte de la reciente edición del Bailando 2023.

La joven comparte su pasión artística con su mamá, quien fue una de las históricas bailarinas de ShowMatch. Actualmente la influencer acumula más de 600 mil seguidores en las redes sociales.

La joven ha sido elegida para formar parte del Bailando 2023

Juli Castro acumula más de 700 mil seguidores en Instagram y se destaca por su look. Al igual que la integrante de Luzu TV, tiene vocación artística, y es una de las tiktokers argentinas más populares.

Además de ser una estrella en la web, Juli se desempeñó como una de las protagonistas de Amor Propio, obra de teatro en la que compartió cartel con Lola Latorre y Julieta Poggio, en el 2022.

La joven ha sido elegida para formar parte del Bailando 2023

La joven ha sido elegida para formar parte del Bailando 2023

Por otro lado, además de su talento para crear contenidos y para bailar, Juli Castro tiene una voz privilegiada y sube debes en cuando canciones a capela o acompañada de algún instrumento para seguir siendo viral.

Esto – además de la supuesta relación que tuvo su madre con Tinelli- la llevó a tener un gran protagonismo en el mundo de la farándula y a ser convocada por Marcelo Tinelli para el Bailando 2023, con figuras confirmadas como: Holder, Coti, El Conejo, Cande Tinelli, Coki Ramírez, Cami Homs, Kenny Palacios, entre otros nombres conocidos.

La joven ha sido elegida para formar parte del Bailando 2023

La joven ha sido elegida para formar parte del Bailando 2023

La joven ha sido elegida para formar parte del Bailando 2023

La fuerte acusación contra Juli Castro antes del Bailando 2023

Maga, quién era amiga de Juli contó en el stream qué fue lo que pasó en realidad con ella y la acusó de ser mala persona, aunque evitó mencionarla.

Sin embargo, los seguidores de ambas influencers confirmaron que se trataba de la hija de Momi Giardina. “Me alejé porque me di cuenta que ella era mala persona en verdad. Actitudes que tuvo después en las que me di cuenta ‘no puedo creer que era tu amiga’. Sos muy mala persona”, dijo dándolo a entender.

SEGUÍ LEYENDO: