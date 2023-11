Momi bailó, la hija se calentó con todo el mundo y el jurado las destrozó: noche de furia en el Bailando

Por fin llegó el día en que Momi Giardina volvió a la pista del Bailando. Lo hizo como invitada de su hija a la salsa de a tres y era una de las visitas más esperadas, teniendo en cuenta los rumores sobre una posible relación entre la ex bailarina y Marcelo Tinelli

Rumores, claro, que se disiparon cuando la peruana Milett Figueroa entró en escena y corrió a todas las “novias” de Tinelli de un plumazo para convertirse en la primera dama de la televisión argentina. La cuestión es que Momi, su hija y el bailarín iban a bailar el lunes, pero Milett los opacó y con todo el tema del beso y el blanqueo de la relación, se quedaron afuera de la pista.

Pero el martes, como les prometió Tinelli, fueron las encargadas de abrir la noche. Con menos tribuna que el lunes, y enojadas por eso también, madre e hija irrumpieron en la pista con reclamos varios. Tinelli no se quedó atrás y le pidió explicaciones a Juli por sus dichos en el streaming. La joven no se “apichonó” y reconoció que no había tenido palabras elogiosas para el conductor, después de dejarlas plantadas la noche anterior.

Después de los reclamos, de recordar el paso de Momi por el Bailando y hacer referencia a su ex, Martín Bossi, el trío bailó, pero no salió como esperaban.

Con mamá e hija bailarina, más la excelencia del bailarín, todos esperaban que fuese una bomba, pero no. Al jurado no le gustó y Polino fue lapidario. Es que la coreografía incluía un montón de fotos de madre de madre e hija y muchos confundieron su presentación con el homenaje que se le hace a la cumpleañera en un 15.

A la hora de la devolución se hizo todo muy largo, Ángel De Brito la aprovechó para preguntarle de todo y a Momi se la notó muy incómoda, varias veces. Obviamente que salió lo de la posible relación con Tinelli, algo que la panelista de Luzu negó y, con Milett en el streaming, le tiró un par de flores a la nueva pareja del conductor.

Momi y Juli terminaron la noche con 9 puntos, lo más bajo en toda su participación en el certamen. Momi, fiel a su estilo, amenazó al jurado y cerró la noche ironizando con su hija sobre todo lo que había pasado.

