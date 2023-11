Marcelo Tinelli sacó a la luz su relación con Milet Figueroa con un picante comentario

En las últimas semanas, los rumores de un posible romance entre Marcelo Tinelli y la participante peruana Milett Figueroa han estado circulando con fuerza.

Los dos han compartido momentos entre amigos y familiares, y una foto en la que Tinelli aparece con Figueroa, su dentista Santiago Braverman y la esposa de este último, generó especulaciones en las redes sociales.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Durante el programa de este lunes, Milett se presentó en la pista de baile junto a su compañero Gabriel Rentería y con la participación especial de Locho Loccisano.

Tinelli, consciente de los rumores, comentó sobre la foto: “Le estaba contando recién a todos los que me preguntaban, cómo había sido el tema del odontólogo”.

Milett confirmó que le pidió a Tinelli el contacto de su dentista después de tener un problema dental, y Tinelli también le recomendó a su dermatólogo cuando mencionó un problema con la piel.

El conductor se defendió: “No todos los participantes me preguntan”. La participante corroboró que estaba agradecida por las recomendaciones médicas.

En un momento, los bailarines ingresaron al estudio con máscaras de Tinelli, lo que generó quejas del conductor: “Perdón, no entiendo el chiste de poner una careta mía. En el programa de Fer Dente lo entiendo, pero acá no”.

Tinelli bromeó sobre sentirse “bullyineado” y, en tono humorístico, preguntó a su productor, Federico Hoppe, si permitió la broma, a lo que Hoppe negó su participación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance con un beso (Foto: Prensa América)

Ante las preguntas insistentes sobre un posible romance, Milett no respondió directamente y desvió el tema hacia sus recomendaciones gastronómicas para Tinelli. Carolina Ardohain desde el jurado elogió las elecciones culinarias de Figueroa.

La respuesta de Tinelli a los rumores

Tinelli explicó que Milett lo ayudó en un asado con trece niños: “En un momento me encontré con trece chicos y les digo: ‘¿Qué van a comer? Que sea simple la comida, no pidan la carta. Es milanesa o sushi’. ¿Para qué? Once eligieron milanesa, dos eligieron sushi. Justo tenía el teléfono de ella, porque es la participante que me había preguntado por el odontólogo y el dermatólogo. Y le dije: ‘¿Me podés venir a ayudar porque acá pidieron raro?’. Y vino enseguida”.

El extraño ritual que no puede faltarle a Marcelo Tinelli antes de salir al aire.

La situación se resolvió con humor, y Tinelli agradeció a Milett por su ayuda en el inusual escenario del asado con los niños. La participante concluyó la anécdota destacando que fue un “lindo fin de semana”.

En medio de risas y complicidades, Tinelli y Milett despejaron los rumores, enfocándose en la diversión y el baile en el programa.

Seguí Leyendo