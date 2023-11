Cande Tinelli reaccionó de manera inesperada tras el comentario de Marcelo Tinelli sobre volver a ser padre

A sus 63 años, con una exitosa carrera, cinco hijos y múltiples proyectos en marcha, la vida de Marcelo Tinelli sigue siendo tema de conversación. Recientemente, durante la emisión de Bailando 2023, el conductor dejó entrever la posibilidad de ampliar su familia.

La situación se desencadenó cuando Cande Ruggeri, hija de Oscar Ruggeri, se presentó en la pista del programa.

En un momento, Moria Casán comentó sobre la versatilidad en los looks de Tinelli, sugiriendo incluso la idea de teñirse el cabello de colores llamativos. Este comentario llevó a un inesperado intercambio sobre la posibilidad de que Marcelo vuelva a ser padre.

Casán lanzó la afirmación: “Usted se está permitiendo cosas y tiene más ganas de ser padre otra vez que abuelo”. Ante esto, Cande preguntó directamente a Tinelli si consideraría la idea de tener más hijos.

Las historias que Marcelo Tinelli compartió en el cumpleaños de Candelaria. (Fotos: Instagram)

La respuesta del conductor fue sorprendente: “Yo no descarto nunca nada en la vida, no sé qué van a decir mis hijas”.

La reacción de Candelaria Tinelli no se hizo esperar, mostrando incredulidad y simulando clavarse una lapicera en el cuello de manera humorística. Marcelo aclaró rápidamente: “Yo no estoy diciendo que voy a tener un hijo, estoy diciendo que no descarto nada, no para que nadie se pegue un tiro en la yugular”.

El festejo de cumpleaños de Cande Tinelli.

La respuesta de Cande Tinelli

El tema continuó con la sugerencia cómica de Cande: “Por ahí al mismo tiempo, Cande es mamá y vos sos papá de vuelta. Y es un hermano tío”. A lo que la hija de Tinelli respondió con humor: “Voy a llamar a mi psicóloga en este momento”, cambiando así el enfoque de la conversación.

Cande Tinelli le dejó un mensaje a Marcelo Tinelli por su cumple.

Además de los comentarios sobre su vida personal, las salidas públicas de Tinelli con Milett Figueroa también han capturado la atención. Asistieron juntos al teatro y compartieron el cumpleaños de Cande, generando especulaciones sobre la relación entre el conductor y la modelo peruana.

La vida de Tinelli sigue siendo motivo de interés, donde los comentarios casuales en la pista de baile pueden abrir la puerta a nuevas posibilidades y generar sorpresas en el público.

