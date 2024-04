El impensado enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y su yerno, Coti Sorokin, en redes

Marcelo Tinelli es amante de los animales y no es novedad que tanto él como sus hijos tienen varios perros a su cargo, quienes son parte de la familia. Y esto se convirtió en un motivo de enfrentamiento entre el conductor y su yerno, el cantante y compositor Coti Sorokin, que nadie se esperaba.

El músico está instalado en Madrid, España, por compromisos laborales y Cande Tinelli, su flamante esposa, va de España a Buenos Aires, por lo que le hicieron un pedido especial a Marcelo Tinelli, que les salió mal.

Es que el matrimonio dejó a cargo del conductor de Showmatch solo por unos días un perro cachorro de la raza Jack Russell, que Coti y Cande van a regalarle a la madre del cantautor.

El artista y la cantante tienen dos perros de esta raza, Linda y Jesús, a quienes cuidan como sus propios hijos y por eso decidieron que era buena idea regalarle como compañía uno a la mamá de Coti. La mascota ya tiene nombre, lo bautizaron “Carlitos”, y está instalado en la casa de Marcelo Tinelli.

Enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y su yerno, Coti Sorokin. Captura de historias.

Marcelo Tinelli se encariñó con Carlitos y no lo quiere dejar ir

El problema radica en que el conductor se encariñó con el animal y no quiere dejarlo ir a Concordia. A raíz de esta situación, expuso en redes que no dejará que Carlitos se vaya a vivir a la casa de la madre de su yerno y pidió el apoyo de sus seguidores para que esto no suceda.

“Les cuento una historia... anoche en casa se quedó a dormir Carlitos, este Jack Russell que es un regalo para la mamá de Coti. Lo dejó por una noche la Rubi (por su hija Cande)”, comenzó el relato de Tinelli y dejó en claro que ya se encariñó y que el perro se siente a gusto con él y en su casa.

Enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y su yerno, Coti Sorokin. Captura de historias.

A partir de este momento, comenzó un ida y vuelta con Sorokin a través de las historias. “No Marce me arruinas!! Te mando un rococo o un suspiro, un chaufa si querés, pero largalo a Carlitos! Liberen a Carlitos”, expresó el músico y su suegro le respondió tajante: “Jajaja Carlitos no se va. No te hagas el gracioso. Carlitos se queda en Baires.

“La gente lo pide! Carlitos se quiere quedar en casa”, redobló la apuesta el presentador de televisión y las cuentas de fanáticos se sumaron a la causa. “No, bueno... la cosa se va poniendo cada vez más complicada. Carlitos se va a Concordia sí o sí, una ciudad entera lo aclama”, fue el mensaje de Coti.

Sin embargo, en plena disputa por la tenencia de Carlitos, Coti le sacó el tema nietos, que Marcelo espera con ansias: “Woooowww internacional Carlitos. Cuchá espero que cuando se venga el nieto metas campaña internacional también para quedártelo el fin de semana”.

“jaja ahí sí me muero si viene el nieto, lo estoy esperando”, agregó el conductor quien en más de una oportunidad expresó su deseo de tener nietos de parte de alguno de sus hijos.