El impensado récord de Marcelo Tinelli y un número que pocos hombres podrán superar: “110″

Marcelo Tinelli es de los conductores de televisión con más trayectoria en Argentina y, recientemente, compartió en sus redes un dato que llamó la atención de muchos. Es que el presentador contó cuántas tapas de revista protagonizó y el número impactó, ya que muy pocos podrán superarlo.

En los ‘90 arrancó con su carrera como productor y luego como conductor de televisión y desde entonces su fama fue solo en ascenso. A tal punto que las revistas lo buscaban para notas o querían tener su imagen en un momento en el que pocos podían estar en la tapa, ya que uno de los medios con más prestigio cuando aún no existían las redes sociales.

Fue revista Gente quien le hizo llegar la información de que tiene en su haber 110 tapas de revista, un verdadero récord. De esta centena de tapas, 72 fueron individuales, 14 de su famoso programa, El Bailando, y 24 formando parte de los personajes del año.

Marcelo Tinelli protagonizó más de 100 tapas de revista Gente.

“No lo puedo creer, les pedí que me mandaran las individuales y son increíbles. Algunas ya no me acordaba”, expresó al respecto Marcelo quien compite con Susana Giménez, Mirtha Legrand y Pampita, entre otras figuras de la televisión argentina.

Lo que no cabe dudas es que debe ser de los pocos hombres, sino es el único, en Argentina en protagonizar tantas tapas de una sola revista, ya que no es la única conocida en la país. Por lo que a las 110 se suman las que hizo para Caras, Papparazzi, Hola, entre otras.

Marcelo Tinelli protagonizó más de 100 tapas de revista Gente.

Marcelo Tinelli, el hombre con más tapas de revista de Argentina

Ante la sorpresa por la información que le hicieron llegar desde revista Gente, Marcelo Tinelli no dudó en compartir solo algunas de las 72 tapas que hizo en los más de 30 años que lleva en esta profesión.

Es por eso que compartió las primeras que son del año ‘90 y ‘91. Por supuesto no faltaron en las que su familia y exparejas fueron protagonistas junto con él. Entre ellas, el casamiento con Paula Robles, portada que no dudó en compartir y recordar con una tierna dedicatoria a la madre de sus hijos, Francisco y Juana.

