Marcelo Tinelli enfrentó los rumores de paternidad: “No me cierro a nada”

En un nuevo episodio de “Los Ángeles de la Mañana”, el popular programa conducido por Ángel de Brito en América TV, Marcelo Tinelli sorprendió al hablar en vivo por teléfono con el conductor y sus panelistas.

La oportunidad sirvió para despejar algunas dudas sobre su vida personal, especialmente en relación a los rumores sobre su posible casamiento y paternidad con su pareja, Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli confirmó que realizará un reality show con sus hijos

Durante la conversación, Tinelli dejó claro que se mantiene abierto a nuevas posibilidades en su vida. “No estoy cerrado a nada”, aseguró el reconocido conductor.

Ante la pregunta directa de De Brito sobre si desea ser padre nuevamente, Tinelli respondió sin descartar la idea: “No sé, yo no dije que quiero ser papá, yo dije que no estoy cerrado a nada en la vida”.

Con su característico tono reflexivo, Tinelli amplió su respuesta, enfatizando la imprevisibilidad de la vida: “Si no sabés, lo único que sabes ciertamente es que te vas a morir”.

Sin embargo, aclaró que en este momento no tiene planes concretos de casarse ni de ampliar la familia: “No es que me voy a casar, que voy a tener hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo interés por el momento en tener hijos”.

Los rumres de separación de Marcelo Tinelli y Millet Figueroa

Estas declaraciones llegan después de que surgieran rumores sobre una posible separación entre Tinelli y Milett Figueroa, quienes habían dejado de compartir fotos juntos en redes sociales, generando especulaciones sobre el estado de su relación.

Pepe Ochoa, uno de los panelistas, reveló un detalle significativo: “Hubo un tiempito en el que hubo un unfollow de una cuenta. Marcelo la dejó de seguir a Milett”. Ante esta información, otras panelistas expresaron su escepticismo sobre la versión oficial de Tinelli.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa en el casamiento de Cande y Coti

Ángel de Brito, siempre incisivo, se comunicó directamente con Tinelli para obtener una respuesta definitiva sobre su situación sentimental.

La respuesta fue clara y contundente: “No, para nada”. Sin embargo, tanto De Brito como sus panelistas expresaron dudas sobre la veracidad de sus palabras, sugiriendo que la asistencia de Tinelli al evento con Milett podría ser un indicio crucial sobre el estado real de su relación.