La inesperada respuesta de Cande Tinelli a la canción de Tini Stoessel en contra de su padre

Tini Stoessel volvió a traer a la actualidad un tema que parecía haber quedado en el pasado, la pelea de su padre, Alejandro Stoessel, con Marcelo Tinelli por los derechos de la serie infantil “Patito Feo” por la que terminaron en la Justicia. Fue con su canción “Ángel” en la que apunta contra el conductor.

La pelea ente ambos productores de televisión, quienes eran socios y grandes amigos, se dio por diferencias contractuales y disputas legales relacionadas con los derechos de autor y la distribución de ganancias de la exitosa serie infantil.

Stoessel acusó a Tinelli de no cumplir con los acuerdos financieros establecidos durante la producción de la serie. Esta disputa se convirtió en un tema de interés mediático, ya que todo acabó en un juicio que duró 10 años y que ganó el conductor de Showmatch.

Habló Alejandro Stoessel por el tema en el que Tini apunta contra Marcelo Tinelli. Captura de pantalla.

Esta gran disputa con Tinelli afectó no solo a Stoessel, quien debió pagar una millonaria suma de dinero por perder, sino también a toda su familia. A tal punto que Tini le dedicó picantes estrofas en su nueva canción en la que se refiere a Marcelo como “judas” por la “tración” a su padre.

Además, lo acusa de que desde la producción de su programa varias veces la buscaron para que participe de las aperturas, pero ella siempre se negó por el dolor que le causó lo que Tinelli le habría hecho a su padre.

La reacción de Cande Tinelli al tema de Tini Stoessel

Tras el revuelo que se desató por el tema, Marcelo Tinelli se llamó al silencio desde Madrid, donde llevaba varios días alejado. Si bien está a punto de regresar al país, ya que subió videos desde el aeropuerto de España, prefirió no referirse a lo que todos los medios hablan.

La única que hasta el momento hizo alusión a la canción de Tini fue Cande Tinelli, quien apuntó picante con la reconocida artista. “Siento que están esperando que hable”, escribió en la primera historia que publicó este lunes por la tarde.

“Pero yo ya no lucro con la intimidad y los dramas de mi vida”, agregó en otra imagen donde de de fondo se ven sus tatuajes. De esta manera arremetió contra la cantante, ya que en su nuevo disco “Un mechón de pelo”, todos los temas están relacionados a sus vivencias personales de los últimos años, en los que se defiende y se sincera como nunca.

La inesperada respuesta de Cande Tinelli a la canción de Tini Stoessel en contra de su padre. Captura de Instagram.

Aunque a los pocos minutos se arrepintió, borró la historia y compartió otro texto en el que dijo que “quiere y respeta” a Tini y a su familia, pero le molesta que se cuente una historia que no es.

“Y hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo que pueda llegar a lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien posta. Solo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin”, expresó en la nueva historia que publicó luego de borrar la anterior.

Y se disculpó por haber actuado en caliente con el hecho de que en todos los programas y portales se habla del tema: “Perdón si enojada dije cosas defendiendo a capa y a espada a mi familia, pero es más fuerte que yo”.

La inesperada respuesta de Cande Tinelli a la canción de Tini Stoessel. Captura de historias.

Las frases de la canción de Tini en las que apunta a Tinelli

El tema se llama “Ángel” y, si bien se lo dedica a su papá, hace alusión de forma directa al problema que lo enfrentó con Marcelo Tinelli, quiene era su amigo. “2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?”, arranca la parte en la que se refiere al conflicto.

“Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue”, sigue la canción.

Luego retoma y se refiere al éxito que protagonizó: “La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue. Y el destino se encargó de violeta pintarme”.

“Pero también me dolió y para decirlo no es tarde. La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show. Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida”, dice en referencia a las veces que la convocaron a los programas de Tinelli.