Ornella Ferrara: “En el programa me permito ser más yo que nunca”

Ornella Ferrara, la referente de los programas divertidos del Canal 7 desde hace años, inició su cuarta temporada de “Pará Todo”, el magazine de entretenimiento e información que se emite de lunes a viernes a las 19 por esa señal. Energética, simpática y descontracturada es la propuesta que la conductora y coproductora ponen al aire a diario, en sintonía con su propia frescura y calidez humana. Un programa que no tiene un rumbo definido (en el buen sentido) y que por este motivo es una caja de sorpresas. Sin dudas, una bocanada de alivio que contrarresta el pesado contexto actual del país y del mundo, y que replican otros formatos más formales, como los noticieros.

Ornella Ferrara, conductora del programa Pará todo que transmita canal 7 Mendoza

Ornella estudió en la Universidad Juan Agustín Maza, pero justo antes de empezar a cursar, una vecina que debía ir a un casting para una publicidad se enfermó y le pidió a ella que la reemplazara. Ese fue el inesperado punto de inicio de una carrera que nunca se detuvo. Después vino “Estricta Verano”, una suerte de spin off del programa producido por Juan Pablo Candisano, le siguió un formato de música llamado “Clip”, tras lo cual se presentó a un casting para “Noticiero 7″. Allí trabajó con Pablo Pérez Delgado y Silvia Santos. “Entré con el Tano Robles y eso me dio tranquilidad porque nos hicimos amigos y a la hora de entrar al aire en vivo -que nunca había hecho- estaba más relajada. Fue un gran compañero”, recuerda de sus comienzos.

Ornella Ferrara en sus épocas de conductora de noticiero

En relación a la cuarta temporada de “Pará Todo”, el programa mantiene el formato y los contenidos que venía trayendo, pero además suma algunas secciones nuevas y personas al frente. “Estoy feliz disfrutando mucho el proceso hasta que se acomode todo, volver a agarrar el ritmo, así que muy contenta porque ya el equipo está recontra afianzado, aunque seguimos sumando gente”.

-¿Quienes forman el equipo completo?

La productora es Valentina Velazquez Miranda, Catita Aragona hace marketing digital, después “el locu” Rodrigo Navarro Sardá, que además es humorista, entonces es espectacular y es parte de la producción, Víctor Di Nasso en el humor y Paulita Jalil continúa con los móviles. Ahora se sumó Flor Gaspari para las redes sociales que es nuestra host y está buenísimo saber que podemos dar trabajo y que además nos podemos divertir haciéndolo. Nos llevamos muy bien porque cada uno ocupa un rol fundamental y todos saben laburar en equipo, que no es fácil. Armar buenos equipos de trabajo no es sencillo y que todos se lleven bien, tampoco. Así que somos unos privilegiados.

-Este grupo lleva cuatro años trabajando. ¿Cómo fue la selección inicial?

Al ser una coproducción yo elegí al equipo, me junté a charlar con cada uno y sentía “tiene que ser él o ella”, a algunos, como a Catalina Aragona, los conocía de la vida, pero además son todos muy responsables y proactivos. A Flor (Gaspari) la conocí hace poquito de las redes también, sabía que estaba haciendo un streaming y necesitábamos sangre jóven para nivelar un poquito el grupo estábamos todos muy grandes. (se ríe)

Ornella Ferrara, conductora del programa Pará todo, junto a su partenaire Catalina Aragona

-¿Pero cuántos años tienen?

Y, somos todos +30 pero además para estar a tono con lo que está sucediendo, porque quieras o no, todo avanza muy rápido y en la tecnología nos podemos ir acomodando pero me parece que hay que saber tomar las referencias de los más jóvenes.

-Además, al ser un grupo con mujeres que son madres, seguramente manejan otros tiempos

Sí, totalmente y además el hecho de ser mamá te ubica en ese lugar de “che, entiendo por lo que estás pasando. ¿Cómo te banco? O sea, si necesitas, te retiras, no pasa nada”.

Ornella Ferrara, conductora del programa Pará todo que transmita canal 7 Mendoza. Ornella junto a sus hijos Felipe y Facundo

-No todas las madres que trabajan tienen esa suerte

Totalmente. Cuando fui mamá, yo estaba en el noticiero de la mañana y también me resultaba súper difícil y desafiante esto de levantarme a las 5 de la mañana, haber dado teta durante la noche, no dormir bien, pero lo tenía que hacer igual. Hoy por hoy me parece que ha cambiado todo, y el hecho de poder decidir con quién trabajar también hace que tengamos esa posibilidad de charlar, de que sea más hablado y más relajado todo.

El mejor plan de Ornella Ferrara, una salida con sus hijos.

-Volviendo al programa, ¿Cómo surgió la idea de que fuera coproducción?

Cuando surge este proyecto fue a finales de 2020, después de la pandemia. En esa época me enfermé porque me dieron ataques de pánico, empecé a pasarla muy mal, con ansiedad, me diagnosticaron depresión, y en una conversación con uno de mis hijos, con Facu que tenía cuatro años en ese momento, me dice “mami, te veo muy triste y cansada todo el día” y ahí me hizo un click, “Dios mío, qué tipo de ejemplo le estoy dando a mi hijo si de la boca para afuera intento que sea libre, que sea feliz, que haga lo que quiera de la vida, que sepa que puede con todo, y de repente estoy acá no siendo feliz, haciendo algo que no me gusta, con lo que no me siento identificada y que me hace mal”. Ahí decidí decirle a mi jefe que quería otra cosa, ellos siempre me escucharon, la verdad es que fueron súper receptivos, uno de los gerentes, Gustavo Carrillo, me entendió y aceptó la situación. Me dijo “Mirá, la verdad en este momento no podemos afrontar nosotros un programa, así que veamos que sale”.

- ¿Fue cuando te habían nominado al Martin Fierro?

Sí, en ese interín quedamos nominados al Martín Fierro por “Hola Mendoza” y yo como conductora. No era que me iba a quedar sin trabajo pero algo tenía que hacer. Cuando volví de las vacaciones, ganamos con el noticiero, yo no lo gané como conductora, pero dije “che, ganamos Martín Fierro o sea, en algo me tiene que ayudar esto”. Bueno, no me ayudó en nada. (Se ríe).

No pudo ser: Ornella Ferrara perdió el Martín Fierro pero se divirtió en las redes

-Sería por el estigma de que el que gana un Martín Fierro pierde el trabajo?

¿Ah sí? ¡No lo sabía! En ese momento seguíamos como la misma situación y entonces en una de las reuniones con la gerencia del canal planteé qué pasaba si yo armaba un programa. Me explicaron lo que necesitaba, cómo sería la coproducción, de qué se haría cargo el canal, de qué me debía hacer cargo yo y ese fue el empuje que necesitaba para animarme y saltar. Me puse a escribir el programa que me gustaría, pero como veníamos de la pandemia, pensé que la gente estaba cansada de las noticias, como que no querían prender la tele porque cada uno ya tenía demasiado con lo que les pasaba.

Entonces pensé en un programa de entretenimiento que fuera el corte para la gente se sentara a disfrutar, a reírse y a no pensar tanto en la realidad. Presenté el proyecto en el canal, grabé un demo, les gustó y en agosto empezamos a trabajar.

Los ganadores de la edición 2023. Adelante, Lucas Castro y Ornella Ferrara con los galardones que obtuvo Canal 7.

-Lograste generar un programa muy descontracturado

Lo que me permití con este programa es ser yo, si bien siempre trate de mantener un estilo propio porque nunca quise ser como nadie. Acá me permito reírme fuerte, ser vulnerable también, porque de repente hemos tenido entrevistas en las que me largaba a llorar como una loca, y bueno es lo que me sucede a mí y de repente también al televidente. Somos muy genuinos en ese sentido, nos dejamos atravesar por los sentimientos que ocurren en el programa que es un altibajo permanente. Estás muy arriba, te morís de risa y de repente, una nota que te dan ganas de llorar. Pero es lo que me gusta, es lo que somos.

-¿Cómo te impactó lo que te dijo tu hijo en aquel momento y qué hiciste?

Siento verdaderamente que en el 2020 cuando sucede todo esto, yo empecé también a hacer un montón de terapias, no solo las tradicionales, sino las complementarias -no las considero alternativas- y entendí que nuestros hijos vienen a ser nuestros maestros, son el reflejo de lo que nosotros estamos siendo. Entendí también que cuando uno es feliz y está tranquilo, eso se lo transmite a los hijos y ellos lo ven. Es como un ida y vuelta.

Ornella comparte su vida familiar en redes.

-¿Compartís todas tus actividades con ellos?

Sí, ayer me preguntaron si podían ir “al para todo”, así le dicen al programa. “Sí, si se portan bien sino me rajan” (se rie). Están más grandes, tienen 8 y 6 años, y disfrutaron mucho el programa. Tengo una sección de pequeñitos que se llama “Aparatoditos” y quisieron ser parte también: se sentaron ahí conmigo en el piso a charlar, salieron al aire. Cuando terminó el programa me dice Facu, “Claro, mamá, yo me porto bien porque vengo acá y salgo al aire en la tele. Si estoy atrás (de cámara) parado me aburro”. Felipe que es el más chiquito quería bailar y mostrar todo lo que sabe hacer. El año pasado los había llevado para el Día del Niño y se portaron pésimo, tiraron todo, se pasaban adelante de la cámara y dije, “ay Dios mío, no estoy preparada para un programa infantil”.

-Son tímidos como la mamá

Se nota que ahora están más grandes, porque se portan bien y lo disfrutan. Yo creo que también he cambiado mucho como mamá y me he relajado, aprendí a disfrutar los momentos. Creo que todas alguna vez nos preguntamos, “¿Estoy siendo buena mamá?”. Una vez mi psicóloga me preguntó qué era para mí ser buena madre, y es pasar más tiempo con ellos. “Sí, pero ‘más’ no se trata de cantidad, sino de calidad” y desde que me dijo esta frase empecé a implementarlo. No importa cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos, sino que los que estemos con ellos verdaderamente conectemos, miremos a los ojos, tengamos conversaciones y los escuchemos. Nosotros tenemos la suerte de poder compartir los almuerzos y cenas juntos los cuatro y es un momento que conectamos mucho, en donde ellos nos pueden contar lo que hicieron en el colegio, las cosas que les preocupan y tratamos de mantener esos rituales como familia. El fin de semana vamos hoy a la plaza, okay, pero estamos conectados, no me llevo el celular y trato de ser más consciente de esos momentos porque de verdad pasa todo muy rápido.

-¿Qué ha sido para vos lo más difícil como madre?

Creo que el aprendizaje más difícil como mamá es entender que les tienes que dar alas para que vuelen, darle las herramientas para que enfrenten la vida y que ellos quieran volar, me parece que es la clave.

La tierna producción de fotos de Ornella Ferrara a días de ser mamá

-Tu esposo es de perfil bajo, ¿Cómo compatibilizan eso en la vida cotidiana?

Él es ingeniero. Ayer me lo quise chapar en vivo y no quiso, porque justo estábamos mostrando el video de Wanda Nara con Icardi y me dijo “no, eso entre cuatro paredes”, es más tímido. Pero llevamos 18 años juntos, imaginate que me conoce desde que empecé a trabajar en esto, es súper compañero y nos complementamos porque él me baja a tierra todo lo que yo tengo arriba. Además es un gran productor, tiene esa faceta encubierta, tira unas ideas tremendas para el programa, siempre me da críticas constructivas y lo escucho mucho porque es muy objetivo.

-En tu carrera ¿Cómo te sentís profesionalmente?

La verdad es que si bien, yo me siento la misma desde que empecé, porque siempre tuve esa energía, ese power porque me gusta mucho mi trabajo, siento que también la madurez y el camino recorrido me dan otra firmeza y hoy por hoy disfruto el proceso y al aire me dejo llevar. Ya no estoy tan preocupada por el “que dirán”, me divierto, intento que los que estén trabajando conmigo se sientan súper cómodos, escucho, trato de ser empático, me preocupa mucho que el que labura conmigo se sienta bien.

-¿Qué sentís que todavía no lograste y qué cosas te hubiera gustado evitar?

La verdad es que en el momento lo que uno atraviesa como un problema y lo ve tan gigante, cuando pasa el tiempo decís “lo tuve que atravesar para algo, esto me venía a enseñar algo”, así que la verdad es que todo lo que viví, los trabajos que tuve, los compañeros con los que laburé, vinieron a dejarme algo, así que repetiría todo. Relacionándolo con la maternidad, en su momento un gerente que ya no está me dijo “Es esto o es nada”. Hoy con el diario del lunes y la seguridad con la que tengo de mi laburo, no lo hubiera aceptado.

En relación al futuro, de un tiempo a esta parte me cuesta mucho proyectarme. Sé que la vida te puede cambiar en un segundo. Pero toda mi vida quise algo que todavía no me animo a hacer del todo, es el tema de la actuación en el Teatro, es un tema pendiente eterno.Y el canto, pero lo hago muy mal así que abandono (se ríe).