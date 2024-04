Qué opinan los empresarios mendocinos del proyecto de “ley bases” aprobado en Diputados

Aunque aún resta el tratamiento en el Senado, el proyecto de la “ley bases” recibió media sanción en Diputados y algunas de las propuestas del Ejecutivo ya cuentan con este primer aval. Los empresarios mendocinos consultados manifestaron su acuerdo con que se avance en ciertas modificaciones de las reglas de juego, y en el consenso político para poder implementarlas, aunque también señalaron que no se contempla a las pymes.

La sesión inició el lunes al mediodía y terminó 24 horas después, con la aprobación general a media mañana del martes y por capítulos -no por artículos, 240 en total, como había propuesto la oposición-, después de las 13. Entre otros puntos, quedó incluida la reforma laboral, la privatización de empresas estatales y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Daniel Ariosto, expresó que el presidente Javier Milei necesita que ciertas leyes puedan ser aprobadas para alcanzar las metas que se ha propuesto, como frenar la inflación, reducir el déficit fiscal y darle un nuevo rumbo a la economía del país.

Sumó que desde la UCIM entienden que los puntos principales que está necesitando el sector productivo y comercial son las reformas tributaria y laboral, como también la revisión de regulaciones antiguas que son negativas para el desarrollo de la sociedad. Sumó que se necesita que la oposición sea constructiva, no destructiva.

Sin embargo, planteó que, aunque ven con buenos ojos ciertos cambios en la macroeconomía -como el control de la inflación, el freno a la emisión, la búsqueda de pasar del déficit fiscal al superávit y la reducción de la carga impositiva-, no están de acuerdo con la mirada que el Ejecutivo nacional tiene, de que no debe intervenir en la microeconomía.

Ariosto manifestó que entienden que “han secado la plaza” porque el consumo se traslada a inflación y obliga a volver a emitir, pero que también deberían contemplar que esta caída del consumo se traduce en un riesgo de cierre de comercios e industrias y la consiguiente pérdida de empleos.

Añadió que esta semana tuvieron reunión de comisión directiva de la UCIM, de la que participaron empresarios y directivos de cámaras territoriales, y algunos manifestaron que han tenido un 50% de caída de la actividad, por lo que se están preguntando qué van a hacer con sus colaboradores si este descenso se mantiene.

“El temor que tenemos es que el remedio llegue tarde y que varios empresarios tengan que pasarse a la informalidad, no porque quieran, sino para sobrevivir”, planteó. Comentó que, si no se normalizan las relaciones con los sindicatos y se implementa una reforma tributaria para desahogar a las pymes, varias van a quedar en el camino. “Y ya hemos escuchado esa idea, que no nos ha caído bien, de que esto son daños colaterales”, lanzó.

El titular de la UCIM añadió que no están pidiendo subsidios, sino que, junto con los planes para la macroeconomía haya un programa para las pymes. Celebró la aprobación del proyecto de la “ley bases”, pero resaltó que desean que la reactivación sea para todas las actividades y, en particular, para las pequeñas y medianas empresas.

Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza, comentó que hace un tiempo vienen planteando su posición sobre la reforma laboral: que es necesario blanquear situaciones que se vienen produciendo y atentan contra el empleo en blanco. Acotó que el empleo registrado sigue estancado, mientras el informal crece.

Explicó que los comerciantes, empresarios y emprendedores piensan mucho antes de tomar la decisión de contratar a alguien y que entienden que esta flexibilización respecto a las condiciones de contratación va a contribuir a que aumente el empleo formal. En cambio, consideró difícil que muchos sectores se adhieran al régimen de cese laboral.

El titular de la FEM también mencionó como positivo que se desmotive la “industria del juicio” y, si bien añadió que “algunos puntos pueden gustar más o menos, a algún tipo de acuerdo hay que llegar”. También opinó que no es bueno demonizar a los sindicatos en su función de protección a los trabajadores.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), señaló que les parece importante que exista, ya que, de lo contrario, es difícil que lleguen montos significativos y algunas pueden ser importantes para Mendoza, como el mejoramiento de la ruta 7, con un retorno a través del peaje.

Pero indicó que les preocupa que no se haya incluido a las empresas locales y el encadenamiento productivo, ya que a estas grandes inversiones se les otorgan condiciones especiales para la importación de bienes de capital, lo que podría atentar contra la industria nacional. Añadió que tanto Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) como Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) han realizado fuertes advertencias de este riesgo de competencia desleal.

Por su parte, Matías Díaz Telli, quien preside la Unión Industrial de Mendoza (UIM), indicó que desde las distintas cámaras industriales de diversas provincias habían planteado que esperan que se apruebe la ley, por las reformas que establece, pero también porque “es bueno que, como país, demos un mensaje de que podemos hacer las cosas”.

Analizó que la aprobación por parte de Diputados es una buena antesala para el 25 de mayo, porque muestra una vocación de diálogo, aunque haya habido cambios con respecto a la propuesta original. Consideró que las reformas laboral y fiscal, como también el blanqueo, son necesarios para regulariza la situación de diversos sectores.

Pero que habilitar el diálogo permitirá avanzar en cuestiones importantes para las provincias, como discutir la coparticipación. “Más allá de cómo quede el texto del proyecto que pasa al Senado, es importante el mensaje político de capacidad de maniobra, puerta adentro y afuera”, evaluó.