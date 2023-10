Se casan Cande Tinelli y Coti Sorokin: cuándo y dónde será la gran boda

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan y en LAM dieron la primicia. Luego de varias idas y vueltas en su relación, la hija de Marcelo Tinelli y el cantante decidieron sellar su amor y lo harán lejos de Buenos Aires y con sus más íntimos.

Fue Maite Peñoñori, panelista del ciclo de América TV, quien dio la exclusiva junto a Ángel de Brito, quien habló directamente con la futura esposa y se lo confirmó.

Según adelantaron en el programa de espectáculos, la empresaria y el cantautor se casarán en marzo y harán una gran fiesta en Punta del Este. Aparentemente, la boda sería en la casa que Tinelli tiene en Uruguay.

“Se casan Coti y Cande Tinelli. Están muy enganchados”, dijo la angelita al reverlar cuál es la pareja que se casa en el 2024 y ya están con los preparativos. “No les tengo fe para nada, pero no es porque no se los desee”, opinó Yanina Latorre al respecto, ya que la pareja tuvo varias rupturas.

Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan.

El día que Coti Sorokin anunció su casamiento con Cande Tinelli en un show

En octubre del 2022, Coti Sorokin brindó un recital en Madrid y el público pudo presenciar un momento único. Al momento de brindar con todos los presentes, el cantante tomó una copa de vino, la alzó y dijo: “El año que viene me caso yo”.

El momento fue captado por Luciana Longstaff, quien fue la encargada de compartir el clip de video en las redes sociales.

En la storie de Instagram, la usuaria que exhibió el momento lo tituló como “Se picó todo”. Con esto hizo referencia a la respuesta que Tinelli comentó al respecto, ya que dijo que no ante el anuncio de casamiento.

Por su lado, Cande Tinelli subió un carrete de fotos a Instagram donde demostró ser parte del viaje musical del cantante. “España te amo”, agregó al posteo.

