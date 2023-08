Cande Tinelli fue atacada en Madrid por una argentina y se descargó furiosa en redes

Cande Tinelli está en España, donde viajó para acompañar a su pareja, el músico Coti Corokin, y sufrió el ataque de una turista argentina, quien la cuestionó por esar de vacaciones con la situación en la que está el país tras las elecciones PASO del domingo pasado.

La hija de Marcelo Tinelli compartió lo que le ocurrió en sus redes y le hizo llegar un mensaje a la mujer, quien le gritó en plena calle. Según explicó en sus posteos, el enojo de la turista tenía que ver con el aumento del dólar, lo que Candelaria no comprendió qué relación tenía eso con ella.

Atacaron a Cande Tinelli en España y se descargó en las redes. Captura de historias.

“Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar a y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, contó en su primera publicación.

Cande Tinelli se lamentó por la violencia que genera la política en Argentina

Luego, la cantante se dirigió a la mujer: “Si me está leyendo, espero su mensaje. Y agregó: “No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”.

“Capaz piensa que soy la ministra de economía” escribió en una de las fotos. “Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras”, lanzó de forma irónica.

Y añadió: Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”. “Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás’”, se lamentó. “Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”, cerró su descargo.

