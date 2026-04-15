Morgan Freeman compró 50 hectáreas de terreno, se convirtió en ambientalista y hoy protege a miles de abejas

Morgan Freeman comenzó su carrera cinematográfica tarde; tenía más de 40 años cuando consiguió su primer papel importante en la pantalla grande en el drama carcelario " Brubaker " (1980). Antes de eso, se había dedicado principalmente a la televisión y al teatro. Tuvo que esperar casi otra década para alcanzar el éxito internacional.

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A finales de la década de 1980, alcanzó fama mundial por su actuación nominada al Óscar en " Paseando a Miss Daisy" . Desde entonces, el actor de 88 años , ganador de un Óscar por su papel secundario en " Million Dollar Baby " (2004), se ha consolidado como una de las estrellas de Hollywood más exitosas y populares de todos los tiempos.

Pero no fueron solo sus actuaciones en pantalla las que le granjearon un gran respeto, sino también su compromiso filantrópico. Dona generosamente sus recursos materiales a causas benéficas. Quizás el mejor ejemplo de ello sea su rancho en Misisipi, que en los últimos años ha transformado en un santuario de abejas.

Durante la última década, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha emitido serias advertencias sobre el alarmante declive de las poblaciones de abejas. Esto es particularmente preocupante, ya que los insectos productores de miel desempeñan un papel crucial en el mantenimiento y desarrollo de los ecosistemas naturales, incluyendo la polinización de las plantas.

Sin embargo, mientras el gobierno estadounidense no logra hacer cumplir de manera consistente las restricciones existentes sobre los pesticidas que dañan a las abejas, Morgan Freeman decidió tomar medidas y dar el ejemplo.

Morgan Freeman Morgan Freeman compró 50 hectáreas de terreno, y hoy protege a miles de abejas Web

En su propiedad de aproximadamente 50 hectáreas, el actor que interpreta a Bruce Almighty instaló 26 colmenas, que obtuvo del estado estadounidense de Arkansas, y diseñó el entorno específicamente para que fuera favorable a las abejas. Por ejemplo, plantó lavanda y trébol para proporcionarles abundante alimento. También les suministró agua azucarada cuando la necesitaban y se abstuvo conscientemente de usar ropa protectora o recolectar miel; en cambio, priorizó el bienestar de los animales y su reproducción sin interrupciones.

¡Si eso no es motivo suficiente para encontrar a Freeman aún más simpático de lo que ya es! Si ahora quieres saber qué actor provocó un nerviosismo extremo incluso en este actor aparentemente tranquilo y sereno, sigue leyendo el siguiente artículo: