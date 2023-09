Cande Tinelli dejó ver todo con su foto pegada a la cámara en ropa íntima

Este miércoles, Candelaria Tinelli compartió dos fotos impactantes en su feed de Instagram, directamente desde Madrid.

En la primera imagen, la talentosa diseñadora y cantante posó con elegancia frente a la cámara en ropa interior de color blanca, cruzando sus brazos de manera seductora.

Lo que llamó la atención aún más fueron sus numerosos tatuajes en el pecho, cuello, rostro y brazos, que añadieron un toque de rebeldía y originalidad a su imagen. Candelaria demostró una vez más su estilo único y vanguardista, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

En la segunda foto, Candelaria Tinelli mantuvo el enfoque en sus tatuajes, destacando su amor por el arte corporal. Con una mirada penetrante y una actitud segura, hizo alarde de su autenticidad y personalidad única.

El antes y después de Cande Tinelli

La primera de las cirugías que se habría hecho fue la rinoplastía, pero no solo quedó en esa. Un tiempo después vinieron los labios.

Además, la joven se rellenó los labios hasta que le quedara parecida a la de su padre. También se retoca las pestañas y tiene las cejas tatuadas. La influencer contó que intervino sus pechos.

Todo eso hace que su cara hoy sea otra, pese al paso de los años. Además, que gran parte de cuerpo está tatuado, incluido el cuello y el rostro.

“Me operé. Me hice una rinoplastía correccional y estética. No me voy a hacer la boluda. Me chup* un huevo si alguien me ve en la calle ando con esto porque no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero”, reveló en sus redes en su momento.

“Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio (en referencia al cirujano Duilio Cortella), pero no es plástico tampoco”, disparó en redes.

