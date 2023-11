Así confirmó Marcelo Tinelli su romance con la modelo peruana, Milett Figueroa

Marcelo Tinelli habría vuelto a apostar al amor y la mujer que se robó el corazón del famoso conductor es la modelo peruana, Milett Figueroa. La artista se instaló en Buenos Aires por su participación en el Bailando 2023 (AméricaTV) y, desde el primer día, es señalada como la “favorita”.

En el programa, Tinelli dejó en claro que le atrae la actriz oriunda de Perú y este fin de semana tuvo un gesto que llamó la atención de todos. Milett fue como invitada al cumpleaños súper íntimo de Cande Tinelli y hasta participó de la foto familiar, la que el conductor subió a sus redes.

Además en el festejo, que tuvo lugar en la noche del domingo, estuvieron presentes Micaela y Francisco Tinelli, Luciano El Tirri Giugno, Coti Sorokin y el estilista de la cumpleañera, Leo Leiva.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa en una cena familiar

Esta no es la primera salida de Tinelli con la joven, ya que fueron a ver Brujas, la obra de Moria Casán, junto a Federico Hoppe y El Chato Prada. Además, el viernes asistieron a la inauguración del centro de estética que abrió Pampita, al que ambos habían sido invitados.

Sin embargo, esta vez llamó la atención que la modelo compartió una salida con toda la familia del conductor y hasta posó para la foto de cumpleaños de Cande Tinelli, como una más de la familia y del círculo íntimo.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. (Foto: captura de pantalla)

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa tuvieron su primera salida pública

Marcelo Tinelli invitó a Milett Figueroa al cumpleaños de su hija

Marcelo Tinelli fue quien invitó a Milett al cumpleaños de su hija Cande y él mismo se lo contó a Laura Ubfal, quien dio detalles de la charla con el conductor en Intrusos (AméricaTV). En la charla que mantuvieron, él le reveló que la actriz le cae muy bien y le “encanta” pero no son novios.

Esa información coincide con la que brindó Pepe Ochoa en DDM (AméricaTV). “Me parece una hermosa mujer y me gustaría darme una oportunidad y tener una primera cita con ella”, dijo el panelista sobre las palabras de Marcelo.

“Estoy solo, no estoy con nadie, hace un año y medio que estoy soltero”, aseguró. Luego, agregó: “Eso no quiere decir que esta situación no pueda cambiar, no es algo que esté buscando hoy por hoy, pero si algún día estoy con alguien no tendría ningún problema en decirlo”, expresó contundente.

