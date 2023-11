Bailando 2023: quién es la famosa que renunció a la salsa de a tres y generó malestar

Este martes en LAM, Ángel de Brito anunció la renuncia de una figura invitada para bailar la salsa de a tres con una de las parejas del Bailando 2023, que incluso fue de las primeras en aceptar la propuesta.

La figura en cuestión es nada más y nada menos que Yanina Latorre. La panelista iba a bailar con Romina Uhrig y su bailarín Iñaki Iparraguirre. “Quien renunció es Yanina Latorre porque hoy plantó el ensayo Romina Uhrig”, informó el también jurado del reality de baile.

Ante esto, la madre de Lola Latorre dio su versión. “Te invitan a una salsa de a tres, vos vas y lo das todo. Yo no soy bailarina, entonces me lo tomé con mucho profesionalismo. Yo trabajo muchas horas, vivo lejos y tengo una vida. Entonces les propuse que yo podía ensayar entre 11.30 hasta las 15, que tengo la radio”, comenzó.

Más adelante, Yanina Latorre dio más detalles: “Tenemos un grupo que se llama ‘Salsa en trío’ donde se habla todo”. “El mismo día que les digo, les aviso que tengo lo de El Polaco. La semana pasada íbamos a empezar, tardamos dos o tres días porque Romina va mucho de invitada a los programas, que para mí es un error, porque vos tenés que tener una prioridad”.

“Ella pidió en el grupo que hoy martes tenía que ir a un programa de Net TV, que le habían cambiado el horario cuarenta veces, que el ensayo tenía que ser 10.30. Yo tengo que salir de mi casa a las 8 porque son dos horas desde Panamericana. Me levanté 6.30, dejé mi casa, hice todo…ya organizada”.

“A las 10.20, me avisó la coach. Ni siquiera ella. Ahora sí, porque la mande bien a cagar.”, expresó enojada la angelita. “Y no le dije que iba a renunciar para que se entere ahora. La coach me escribe pidiéndome perdón en todos los idiomas: ‘dice Romina que no va a llegar, que se siente mal y tiene que grabar dos programas, y que esta noche baila y prefiere suspender’. Eran las 10.20, yo estaba mirando el Unicenter, por bajar de la Panamericana después de dos horas de tráfico”, pronunció.

La respuesta de Yanina Latorre a la coach de Romina Uhrig

Fue la propia Yanina quién contó lo que le respondió a la coach: “Yo le dije ‘¿Vos me estás cargando? ¡Esto es una falta de respeto!’ O sea que nunca salió de la casa que vive en Moreno ¿Por qué no avisó dos horas antes? ¡y yo elegía si iba a o no! ¡Estoy desde las 8 de la mañana en la calle’”! Y remarcó: “Por esto estoy psiquiatrica”. “Yo terminé de ensayar y nunca me dijo nada, no sé, ‘disculpame’”, agregó.

Acto seguido, la panelista leyó el mensaje de la ex Gran Hermano en el que le decía que se sentía mal y se había despertado con fiebre. “¡No entiende nada! ¡Yo le estoy haciendo un favor!”, lanzó Yanina sin pelos en la lengua.

