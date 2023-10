Cómo fue la “sentencia cara a cara” en el Bailando 2023, que resultó muy similar a Gran Hermano

Sin duda, el “Bailando 2023″ vivió una noche de sentencia picante con una votación “cara a cara”. En esta dinámica, los participantes se votaron mutuamente y explicaron sus razones ante el jurado y las cámaras, lo que generó una gala tensa y llena de cruce de palabras.

Durante la noche, se notaron caras de enojo, inconformidad y algunos roces que han estado gestándose en el programa. Esta votación dejó al descubierto las rivalidades y tensiones entre los participantes, revelando lo que sucede en los pasillos, ensayos y detrás de cámaras.

El resultado de esta noche de sentencia fue que seis parejas fueron sentenciadas por el jurado: Anita y El Bicho, Milet y Martín, Anabel Sánchez, Alexis el Cone, Fernanda Sosa, Lali González.

Los sentenciados de este viernes

Mientras que una pareja quedó en esa situación debido al voto de sus compañeros: Tomás Holder. El ex GH obtuvo 7 votos, uno más que la pareja de Milett Figueroa y Martín Salwe.

Así se dieron las votaciones en el cara a cara del Bailando 2023

Durante la votación, se dieron algunas declaraciones que reflejaron las tensiones en juego. Camila Homs comentó sobre Tomás Holder: “Estar aquí es para divertirse y disfrutarlo, y siento que no le está pasando a él... Desde afuera se ve eso”.

Por otro lado, Anabel Sánchez expresó su inquietud sobre Lali González: “No sé si está todo bien... Estaba preguntando si yo estaba creída”.

Kennys Palacios opinó sobre Tomás Holder: “No tengo relación y dijo que era mejor que yo bailando”. Guido Záffora compartió el mismo voto: “Por afinidad y porque artísticamente siento que no lo está dando todo”.

Charlotte Caniggia fue crítica con Coti Romero: “Vengo a sacarle la careta a una acá... Pensé que era copada y me mandó al frente en el programa... es una falsa total”.

Las tensiones se mantuvieron con Milett Figueroa, quien también votó a Holder: “Con los que menos he tenido relación y los he sentido alejados”, y Juli Castro, quien mencionó a Maxi de la Cruz: “Alguien con quien no hemos tenido afinidad, pero sabemos que son muy talentosos y van a llegar lejos”.

Brian Sarmiento votó a Lali González: “Porque dijo que iba a ser mi contrincante, y la verdad que me molestó”. Por su parte, Lola Latorre eligió a Tomás Holder: “Voy a votar por menos afinidad y porque en un programa me bardeó a mí y a mi familia, y eso no me gustó”.

