Luck Ra cantó todos sus hits en la final del Bailando 2023: Tinelli lo comparó con “el más groso” y lo emocionó

En la emocionante final del Bailando 2023, Luck Ra, reconocido artista de la escena musical, fue el invitado especial del lunes y cautivó al público con sus éxitos.

Tras deleitar a la audiencia con sus primeros tres temas “Que me falte todo”, “Hola perdida”, “La morocha”, el cantante cordobés charló animadamente con el conductor Marcelo Tinelli.

Luck Ra expresó sus nervios antes de su presentación en vivo: “Que nervioso estoy, fue como 5 minutos antes de salir a bailar que me di cuenta de que estaba en el programa en vivo”.

El artista, conocido por su energía arrolladora en el escenario, llevaba un brazalete que decía “Tuli”, en claro apoyo a su amiga Tuli Acosta, quien participaba en la final.

En una charla distendida, Tinelli recordó haber conocido tanto a Luck Ra como a Tuli en su casa y bromeó sobre la cantidad de fernet con coca que habían compartido: “¿Cuántos fernet con coca tomamos?”.

Luck Ra respondió con humor: “¿Por qué decís que yo soy un borracho?”, Tinelli aclaró: “No, al contrario, vos fuiste el que menos tomó. Yo quedé totalmente dado vuelta”.

Marcelo Tinelli también destacó la similitud entre Luck Ra y Rodrigo, el reconocido cantante de cuarteto argentino: “Ya se lo dije a él, nosotros recibimos durante mucho tiempo al más groso de cuarteto argentino que era Rodrigo, ya lo veo a él. ¿Cuántos años tenés?”.

Luck Ra respondió: “24, 25″, y Tinelli compartió su impresión sobre la energía que ambos artistas transmiten en el escenario.

Luck Ra fue el artista invitado para la final del Bailando 2023

“Es Rodrigo, es como que me vino la imagen de estar con Rodrigo, te lo dije la otra vez en casa. Cuando está en un escenario, toda la energía que tiene”.

Ante esto, Luck Ra, humilde pero con determinación, respondió: “Falta, falta mucho, pero bueno, yo le meto ganas”.

Tinelli elogió las ganas y la popularidad del artista: “Me encanta esa pasión que le metes, te aman todos en el mundo del trap, te siguen los cuarteteros. Tenes una cosa muy popular que creo que ni vos mismo te das cuenta”.

Con una mezcla de reconocimiento y humor, Luck Ra respondió: “Decí que no me tome uno más, que me voy a largar a llorar para”. Después de esta charla amena, Luck Ra continuó su presentación cerrando con “Ya no vuelvas”.

Así fue la final del Bailando 2023 entre Tuli Acosta y Noelia Marzol

En cuanto a la final del Bailando, la joven cordobesa Tuli Acosta se consagró como la ganadora del certamen junto a su compañero Sandro Leone.

A pesar de los nervios iniciales, Tuli demostró su talento y conquistó al público con su actuación. La competencia fue reñida, pero con más de 5 millones de votos, Tuli Acosta y Sandro Leone se llevaron el título con el 50,1% de los votos, superando por poco a Noelia Marzol y Jony Lazarte, quienes obtuvieron el 49,9%.