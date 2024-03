Luck Ra y Ulises Bueno apuestan por un cuarteto que promete ser un éxito

En los últimos años, en el ambiente del cuarteto hay una persona que logró hacerse con los corazones de los fanáticos del género. Ulises Bueno ya es dueño de un lugar propio en el mundo de la música y ahora se unirá a la joya que está comenzando a aflorar.

Ulises Bueno (Prensa del Festival).

A través de las redes sociales, el hermano de Rodrigo Bueno dio a conocer la nueva colaboración que lo llevará a volver a escucharse en todos los rincones del país. Será con Luck Ra, auqneu aún no se sabe el nombre que llevará.

Con un video juntos, la joven promesa del cuarteto demostró lo emocionado que está de compartir música y letras con uno de los grandes referentes de la Argentina. “Este es el próximo tema que vamos a sacar con Ulises, y dice algo como esto, escuchá”, anunció el intérprete de “Te Mentiría”.

Curiosidades sobre Luck Ra, el exitoso cordobés. / Instagram

A los pocos segundos de este mensaje, ambos se muestran frente a la cámara para cantar algunas frases de la canción que promete romper con todas las plataformas.

Luck Ra y Ulises Bueno van por un nuevo éxito musical / WEB

“El alcohol me lastimó, por eso es que me enoje, domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné. Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa, era uno de los pibes que hacía previa en su casa. Me puse la camisa, y me calcé las zapas y con una sonrisa, me fui para su casa”.

Quién es Luck Ra

Cada verano todos los fanáticos de la música esperan por cuál será el tema más escuchado de la temporada, pero hay un talentoso cordobés que genera éxitos sin importar el momento del año. Se trata de Luck Ra, el joven que vendía zapatos en un local comercial y ahora es puesto uno en las plataformas musicales.

Luck-Ra músico cantante de cuarteto . (José Gabriel Hernández / La Voz)

Nacido el 20 de febrero de 1999 en Córdoba, es conocido por su nombre artístico Luck Ra, pero su nombre real es Juan Facundo Almenara Ordóñez. En un principio soñaba con ser futbolista pero una lesión cambió su camino por completo.