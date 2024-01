Ulises Bueno sobre Ramiro, el hijo de Rodrigo: “Tenemos diferencias”

En abril del año pasado, Ulises Bueno decidió apartarse temporalmente de los escenarios con el objetivo de fortalecer lazos familiares y preservar su salud mental y física. Después de este receso, el artista se encuentra en fase de preparación para su próximo espectáculo en Buenos Aires, que forma parte de las celebraciones por sus 20 años dedicados a la música.

De cara a estos nuevos proyectos, el cantante mantuvo un diálogo con el programa Los Ángeles de la mañana y habló de todo. “Muy saludable”, definió a su estado actual luego de su pequeño descanso de los shows.

El cordobés siempre se mostró muy simpático y humilde frente a las cámaras, además de hablar de lo necesario cada vez que se lo proponen. Esta vez, dio detalles sobre la relación que tiene con Ramiro, su sobrino e hijo de Rodrigo Bueno.

“Sé que está haciendo música, que le está yendo bien, que está en el buen camino. Le deseo lo mejor y me gustaría reencontrarme con él y poder darnos un abrazo”, comentó acerca del presente laboral y artístico del joven.

Obviamente, lo dicho provocó una chispa sobre qué es lo que está pasando entre ellos por lo que Ulises siguió expresandose al respecto. “Bueno, somos familia y tenemos diferencias, pero nos amamos igual. Las cosas se pueden solucionar porque somos familia y la sangre tira. Son cosas que no impiden un fuerte abrazo”, confesó.

“Hemos resuelto tantas cosas que han sido mucho más difíciles, cómo no nos vamos a reencontrar para poder darnos un abrazo”, aseguró haciendo referencia a todos aquellos errores del pasado que podrían dejar de lado.

El enfoque de Ulises en su próxima vuelta a los recitales

Tras el mal rato que vivió hace algunos meses cuando contó que se alejaría de los escenarios, ahora se muestra muy positivo y con ganas de volver. “Con mi equipo laboral también estoy muy bien y con mis amigos, mi viejo, mi hermano y mi público”, confesó.

Ulises Bueno. (La Voz / Archivo)

En suma de esto, dio detalles de lo nuevo que están llevando a cabo ahora: “Estoy haciendo cosas en las redes sociales, en vivo, tratando de comunicarme y mostrarles esta nueva faceta donde me encuentro feliz. Y me pone bien saber que mi público me puede ver de otra manera”.