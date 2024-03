Se colaron en la fiesta de 15 de la hija de Ulises Bueno y llevaron un insólito “regalo”

Este fin de semana, la hija de Ulises Bueno festejó sus 15 en una fiesta inolvidable rodeada de sus familiares, amigos y muchas sorpresas. Sin embargo, una de las tantas sorpresas se volvió viral en TikTok, cuando un grupo de adolescentes logró “colarse” al evento.

La fiesta se realizó en un reconocido salón de la ciudad de Córdoba. En el video publicado por el usuario @Jere.gmp se observa la secuencia de los jóvenes desde que ingresaron a la fiesta hasta el final de la misma.

Increíblemente, los adolescentes se dieron el lujo de compartir la fiesta junto con la familia del cantante. Además disfrutaron de los shows de Ulises junto a DesaKTa2 y hasta consiguieron bailar con el reconocido cantante. “Nos fuimos, calificamos 10/10″, escribieron al final del video que ya superó las 800 reproducciones.

Así reaccionó Alma, la protagonista de la fiesta

Junto a su mamá, la hija de Ulises se expresó en las redes sobre la situación que se vivió en su fiesta. “Quiero que sepan que los vimos instantáneamente apenas entraron, eran como diez”.

A través de historias de Instagram, la joven habló sobre el grupo de adolescentes que se “coló” en su fiesta y los “mandó al frente” con el regalo que llevaron. Si bien, en el video se vio que llevaban un regalo, pero la realidad es que no fue tan así. “Era una bolsa con piedras, era todo ficticio”, expresó la joven.

Por otro lado, Alma bromeó con la situación y contó que luego de descubrirlos se acercó a ellos y “los enfrentó”. Les pasó su cuenta bancaria para que le enviaran su regalo, aunque el resultado no fue el esperado. “15 pesos me regalaron, sobre que se colaron, no”, lanzó entre risas. Y finalizó: “Cuando se iban decían ‘Chau Alma, gracias por todo’. Gracias por qué si no te invité, perdón decime”.