Quién es SZA, la cantante que ha tenido un éxito meteórico en todo el mundo

En febrero del 2024, un nombre en particular resonó en cuanto a la gran cantidad de nominaciones que tenía para los Premios Grammy de música. Se trataba de SZA, una mujer súper empoderada que no hace más que superarse cada día con sus trabajos musicales.

Quién es SZA. / Gentileza.

En los úlitmos años, esta artista ha obtenido un gran reconocimiento y, a su vez, la conformación de un club de fans que la acompaña en lo que ella se decida por realizar. Sus canciones melancólicas llegaron a los corazones jóvenes durante la pandemia.

Fue a través de Tiktok y las diferentes aplicaciones que ella transmitió su buena vibra convertida en letras de canciones y así se ganó al mundo. Esto la llevó a catapultarse en el mundo de la fama y ya nada será como antes.

Más datos sobre SZA

Aunque poco tiene de asemejarse a su nombre artístico, realmente el nombre que tiene escrito su cédula de identidad es Solana Imani Rowe. Nació en San Luis, Misuri, el ocho de novimebre de 1989.

Según los detalles que ha dado a conocer, su nombre profesional se debe a las siglas de “Sovereign zig zag Allah”. Además de ser cantante, siempre se explayó como su propia compositora.

Fue en el 2017, cuando lanzó su álbum “Ctrl”, el cual debutó en el número 3 de la lista Billboard. Además, comenzó a componer para otras artistas como Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna y Doja Cat, con quien colaboró en la canción “Kiss Me More”. Entre sus canciones más conocidas se encuentran: Kill Bill, Good days, Broken Clocks, Snoozce y All the stars.

Algunos críticos musicales han descrito su voz como “etérea”. Aunque su estilo está principalmente enraizado en el R&B, muestra influencias de diversas corrientes como neo-soul, hip hop, indie rock y witch house, así como elementos de chillwave. La propia artista ha mencionado entre sus influencias a figuras como Ella Fitzgerald, Lauryn Hill, Red Hot Chili Peppers y Björk, entre otros muchos.

Hasta el momento ha sido nominada a 24 premios Grammy pero ha ganado únicamente 4. Ellos son a: Mejor canción de R&B, Mejor álbum progresivo de R&B, Mejor dúo pop y Mejor performance en grupo.