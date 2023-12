Ulises Bueno llega a Mendoza: pasión y legado musical

Ulises Bueno llega a Mendoza para despedir el año con un show espectacular. La cita con el cantante cordobés es este sábado a las 22 horas en el Arena Maipú, ubicado en calle Emilio Civit 791. Los tickets se venden a través del sitio TuEntrada.com y los valores son: Platea Lateral $6.500, Codo $10.000, Platea Media $12.000, Platea Central $14.000 y Campo a $8.000, más el servicio adicional que cobra el sitio.

Ulises Bueno cierra el año con un show en Mendoza. / Instagram

Hay puntos de venta directa en distintos puntos de provincia: Chamu Rockería, Recitales en Mendoza, Depósito Uli, A cara de perro, Maxi Mall, Mia Mayorista, Vargas Mayorista, Juniors Mayorista y en la recepción del Arena Maipú.

Para los que están dispuestos a terminar el año bien arriba, el espectáculo cuenta con un espacio VIP donde se podrá disfrutar de un living, catering y atención personalizada, ubicación privilegiada y un voucher por $15.000 para gastar en la noche. Solamente hay disponible diez unidades de este paquete.

Ulises Bueno: pasión y legado musical

En el vasto universo de la música argentina, hay nombres que resuenan con fuerza y dejan una huella imborrable. Entre esas voces inolvidables se encuentra Ulises Bueno, un artista cuya carrera ha sido una montaña rusa de éxitos, desafíos y, sobre todo, la búsqueda incansable de su propia identidad artística. Hermano del legendario Rodrigo Bueno, Ulises ha forjado su propio camino, conquistando corazones y consolidándose como una figura destacada en la escena musical de Argentina.

Ulises Bueno nació el 26 de abril de 1985 en la ciudad de Córdoba, en una familia donde la música fluía como un río inagotable. Siendo el hermano menor de Rodrigo “El Potro” Bueno, ya desde temprana edad se vio inmerso en el mundo de los acordes y las melodías. Su infancia estuvo marcada por la presencia de su hermano mayor, cuyo carisma y talento dejaron una profunda impresión en el joven Ulises.

A pesar de la sombra que podía proyectar la figura imponente de Rodrigo, Ulises encontró en la música un refugio y una forma de expresión única. Desde temprana edad, demostró un talento innato para el canto y la interpretación, capturando la atención de quienes presenciaban sus primeras actuaciones en eventos locales. Este fue el inicio de un viaje que lo llevaría a convertirse en una figura respetada y querida por el público argentino.

Sus comienzos estuvieron marcados por la mano de su hermano Rodrigo, quien, allá por 1999, pretendía armar una especie de boy band adolescente cuartetera, para que lo antecedieran en los shows, que lo telonearan, como se dice comúnmente.

El despegue artístico: la carrera solista de Ulises

Aunque la sombra de la fama de su hermano Rodrigo podía haber sido abrumadora, Ulises decidió enfrentarse al desafío con valentía y determinación. En 2002, dio un paso audaz al lanzar su carrera en solitario. Con una voz potente y carisma propio, rápidamente se ganó un lugar en la escena musical, cautivando a audiencias con su estilo fresco y su energía contagiosa.

El primer álbum de Ulises, titulado “Yo volveré”, marcó el comienzo de su vida artística. El álbum lo instaló en la escena mediática y se empezó a hablar de este joven cordobés, como el sucesor del Potro.

Último show de Ulises Bueno.

Con el paso de los años, Ulises Bueno continuó cosechando éxitos y consolidando su estatus como una de las figuras más destacadas del cuarteto cordobés. Su popularidad iba creciendo y en el 2015, con su álbum “Soy”, Ulises demostró que su nombre y figura tenían peso propio.

Su tema “Intento” (cover del grupo español Fondo Flamenco) se convirtió en un hitazo y el músico, de a poco, empezaba a quitarse la mochila de “ser el hermano de”.

Desafíos y excesos: el legado de su hermano Rodrigo

A pesar de su éxito, la vida de Ulises no estuvo exenta de desafíos. La sombra de la trágica muerte de su hermano Rodrigo en 2000 siempre estuvo presente, añadiendo un matiz de melancolía a su carrera. El “potro” murió a tan sólo dos días de que Ulises cumpliera 15 años.

En una entrevista del año 2017 con Susana Giménez, Ulises contó cuál era el rol de su hermano en su vida. “Mi papá falleció cuando yo tenía ocho, y él se hizo responsable de toda la familia. Él pasó a ser ese pilar fundamental de mi familia... yo era fanático de su persona, no del artista”.

Ulises junto a su hermano, Rodrigo Bueno

En esa misma entrevista, Susana quiso saber cómo fue su vida, tras la tragedia de su hermano. “Traté de hacer mi camino, fui buscándole la vuelta y hay cosas que con el tiempo se van descubriendo”, contó Ulises Bueno. No fue fácil, contó el músico. Mientras muchos lo criticaba por cantan canciones de su hermano, otros sólo querían escucharlo esas canciones. Su voz es parecida a la de Rodrigo, algo que tal vez apacigüe el dolor de una pérdida tan temprana.

Muchos años después, en la mesa de Juana Viale, Ulises contó, por primera vez, cómo sufrió la familia la muerte de Rodrigo. “Nos encerramos todos en la habitación del hotel donde estábamos porque la prensa había invadido nuestras vidas de una forma terrible que no sabíamos cómo seguir adelante y nos propusimos quitarnos la vida”, reveló el músico.

“Mi mamá fue la que propone ‘¿qué hacemos?, ¿cómo seguimos?’ Para ninguna madre es fácil perder un hijo, menos cuando es una figura pública. Yo, por miedo, no me quería morir y dije ‘pongamos el pecho’”, aseguró Ulises, quien también se animó a desnudar todo su pasado y habló de sus adicciones.

“Comencé con el problema de adicciones a los 19 años. Yo estaba muy mimado y cuidado por mi hermano Rodrigo y su entorno. Pero en el ambiente de la noche ves cosas raras y veía a mucha gente desenfocada de su lugar. No me atraía, hasta que una noche mi mamá me dijo unas cosas que no me cayeron bien, me fui de mi casa y me emborraché”.

“Una persona me dijo ‘no podés volver así a tu casa’. Y bueno... así empezó. Estuve mucho tiempo consumiendo y eso me hacía sentir poderoso, me refugiaba en eso para sacar coraje ante la vida. Después se volvió una enfermedad muy peligrosa e incontrolable porque ya consumía todos los días y sin eso no me levantaba de la cama. Me desgastaba físicamente tanto que pasaba entre tres y cuatro días sin comer y pesaba 66 kilos”, confesó Ulises.

Su presente, la hija que lo salvó y ¿el fin? de su carrera

Durante esta época oscura, Ulises Bueno fue papá y ese fue el motor de cambio que necesitaba. “Fui padre y no tuve el coraje. Estaba muy involucrado con el consumo, no me sentía como padre. Vengo luchando con el tratamiento desde el inicio de mi adicción. Me empiezo a rehabilitar para poder disfrutar de mi hija”, reconoció el músico que desde hace un tiempo viene luchando exitosamente contra el flagelo de las adicciones.

Pero en el camino, la peor de las noticias. Ulises, en medio de su batalla por estar mejor, se sometió a estudios y los resultados fueron alarmantes.

“Yo sabía los síntomas y me hice estudios de curioso. Quería saber cómo estaba mi cerebro y salieron algunas manchas que eran peligrosas para mi corta edad. La droga me consumió partes óseas del cráneo y ya estaba corriendo un riesgo importante de vida”.

Ulises decidió hacer un parate en su carrera y se concentró en su salud. Se confiesa un hombre católico, y según reveló en varias entrevistas, se refugió en Dios para salir adelante.

En abril de este año, Ulises anunció que iba a dejar los escenarios por tiempo indeterminado. Su comunicado en las redes sociales decía que “Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno, para priorizar su salud”.

“Él quiere tener otro tipo de vida, quiere poder acostarse un sábado a la noche o ir al cine, como hacemos todos”, expresó Ariel Cappozucca, su representante. Y agregó: “Se pasa más tiempo arriba de un bondi que otra cosa”.

Sin embargo, un tiempo después sacó el tema “Atorrante”, junto a Emanero y Los Palmeras, un hitazo que tiene más de 94 millones de reproducciones y se ubica cuarto en el ranking de temas de nuestro país.

De “Bandido” a “Atorrante”, Emanero lanzó una colaboración de lujo con Los Palmeras, Ulises Bueno y Migrantes

Ahora llega el turno de Mendoza, un show esperado por sus seguidores por la nostalgia que lo envuelve de ser, tal vez, el último recital del astro cordobés.

