Ulises Bueno expresó puro enojo en su último concierto y sorprendió a sus fans: “No sé que más quieren”

El pasado 13 de mayo en el estadio Forja de la capital de Córdoba, Ulises Bueno llevó a cabo su última presentación como cantante ante cientos de fanáticos que lo esperaban con mucha ilusión. Aunque todo concurrió de la mejor manera, en un momento expresó su enojo y dejó atónitos a todos los presentes.

Último show de Ulises Bueno.

Varias semanas atrás el cantante de cuarteto tuvo que suspender sus actuaciones debido a un importante cuadro de bronconeumopatía. Esto lo llevó luego a confirmar que se alejaría de los escenarios para poder cuidar su estado de salud.

A pesar de esta situación actual, el cordobés quiso llevar a cabo algunos conciertos que tenía planificado para poder despedirse de las distintas provincias. En medio de esto, realizó su tan esperado show en Córdoba capital que terminó de alguna manera un poco diferente a lo que todos esperaban.

Qué pasó en el show de Ulises Bueno

Luego de una gran lista de canciones, el intérprete determinó cantar la canción me extrañarás con los miles de fanáticos presentes que actuaron de coro. Al terminar la interpretación, el popular artista que es expresar su enojo y las palabras que dijo sorprendieron a sus seguidores.

“Loco, no sé dónde está pero aquí en c*** le molesto?”, aseguró furioso. Todos sus fanáticos mostraron su cara de asombro ante las palabras del hermano de Rodrigo Bueno quien luego señaló: “¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mierda se cree? Que se ponga los guantes y venga para acá. Me tiene podrido. Fantasma”.

Ningún detalle de la escena dejaba en claro lo que estaba pasando y aumentaba aún más el desentendimiento de todo el público. Algunos segundos después, Ulises arremetió: “Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes”.

Luego del tenso momento que vivió el cantante, los presentes no terminaron de entender la situación. Lo que sí quedó en claro es que no se trataba de un problema con sus fanáticos ya que anteriormente se manifestó sobre ellos y dijo: “Me siento un agradecido de la respuesta del público”.