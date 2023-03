“Me robaron las cadenitas”: Ulises Bueno estaba dando un show cuando sus fans lo tiraron al público

Ulises Bueno ha estado de gira durante toda la temporada de verano. Se presentó en diversos festivales y discotecas para que su música recorra el ancho y largo de Argentina.

El artista se está preparando para su show en el Luna Park, que prepara para fines de abril y que él asegura que es el recital más importante de su carrera musical.

Este último fin de semana, el músico se presentó en un boliche Buenos Aires y pasó un dificil momento: el público lo tiró del escenario y sus pertenencias fueron sustraídas.

El suceso tiene ubicación en Tornado, una discoteca de José C. Paz. El sábado, el cuartetero estaba cantando ante un lugar lleno de fanáticos y entre toda la euforia se acercó a saludar a un lateral y con su brazo extendido chocar las manos de sus oyentes.

Todo iba bien, hasta que en uno de esos saludos a una seguidora, el público de abajo lo agarró y lo tiró del escenario. El momento de alegría se terminaba cuando Ulises estaba abajo.

La reacción de la producción y de Ulises Bueno

Su propio staff estaba sorprendido y apenas sucedió, salieron corriendo a garantizar la seguridad del artista, que en ese momento ya estaba rodeado de miles de brazos que intentaban abrazarlo.

“¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, dijo el hermano de Rodrigo. Incluso, segundo antes, se puede ver al cordobés pidiéndole a los fanáticos que paren de pegarle e incluso de robarle.

En NotiTropicales recopilaron algunas frases del artista al público: “Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”.

“Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra, que es un regalo personal”, cerró el discurso enojadísimo. El artista perdió sus cadenas de oro, gorra y hasta los auriculares que funcionan de in-ear.

Por fortuna de todos, mostró total profesionalismo y continuó el show, siendo consciente del esfuerzo que hacen sus fans para adquirir las entradas.