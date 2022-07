Ulises Bueno, el nuevo víctima de la inseguridad: le desvalijaron su productora

Ulises Bueno recibió la mala noticia de que su productora, Almenara Network, fue violentada por ladrones durante el fin de semana mientras él estaba de gira con su banda Desakta2. Se llevaron un montón de sus pertenencias y causaron destrozos en el lugar.

En “Arriba Córdoba”, revelaron que al hermano de Rodrigo Bueno le robaron una camioneta Jeep -que ya fue recuperada-, instrumentos musicales, micrófonos y otras pertenencias de alto valor económico y sentimental para el cantante de cuarteto.

Según informaron, los intrusos rompieron un portón eléctrico y todo lo que había en la sala de ensayo de Ulises. Entre los objetos que se llevaron habían remeras que Lionel Messi y Facundo Campazzo le habían regalado, una colección de zapatillas Jordan, discos de oro y cosas de Rodrigo que él guardaba con mucho amor.

Robo a Ulises Bueno (Pedro Castillo / La Voz)

“Salimos el sábado a las 21 con Desakta2. A las 7 de la mañana del domingo cuando volvimos nos dimos con que el portón estaba roto y faltaba la camioneta”, declaró Bueno. Mientras que desde la productora aseguraron que había cámaras en la zona y que a las 23, cortaron la luz, por lo que sostienen que “fue todo muy raro”.

Aseguran que Ulises Bueno y “El Potro” Rodrigo no serían hermanos de sangre

Hace tiempo atrás, Silvia Pacheco, la abuela de Ramiro Bueno y madre de Patricia Pacheco, fue invitada al programa “A la tarde”, conducido por Karina Mazzocco, para dar su versión sobre las disputas en el tema de la herencia entre su familia y la de Rodrigo.

Ramiro Bueno y su papá Rodrigo

Entre tantos temas de lo que habló sorprendió al asegurar que Ulises y Flavio Bueno no son hermanos de sangre de Rodrigo. “No son Bueno de apellido. Ellos tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, Pichin Bueno, que les dio el apellido. Punto, hasta ahí llego. No sé si son adoptivos o no, pero no son Bueno”, aseguró la mujer y agregó: “Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento”.

Estas afirmaciones impactaron a la conductora y a las panelistas quienes preguntaron incisivamente ante tales declaraciones: “La historia verdadera que la diga la familia, no sé si son adoptados o son de otro padre”. Además sostuvo que le “consta que es así”.