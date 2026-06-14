14 de junio de 2026 - 11:30

Pagan una fortuna por la lámpara que muchos tiran a la basura y que hoy buscan coleccionistas de todo el mundo

Un modelo específico de mediados de siglo fabricado con metales y cristales de alta calidad está alcanzando precios récord en el mercado de coleccionismo internacional.

Coleccionistas y tiendas de antiguedades pagan una fortuna por esta lámpara.&nbsp;

Coleccionistas y tiendas de antiguedades pagan una fortuna por esta lámpara. 

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Por Sofía Serelli

El interés por el diseño retro ha transformado objetos que antes se consideraban chatarra en piezas que valen una fortuna. Lo que parece un artículo anticuado guardado en un sótano puede ser en realidad un objeto de colección buscado por arquitectos y decoradores de todo el mundo, alcanzando precios sorprendentes.

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Las piezas de la época de posguerra están viviendo una segunda juventud en el mercado global. En particular, ciertos elementos de iluminación destacan por su construcción sólida y su estética geométrica. Identificar estas piezas antes de desecharlas es fundamental para quienes buscan recuperar tesoros olvidados en sus propias casas.

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¿Qué hace especiales a las lámparas de diseño checoslovaco?

La tendencia actual del Mid-Century Modern ha puesto el foco en el diseño de la antigua Checoslovaquia. El nombre clave en este mercado es Josef Hrka, diseñador de la cooperativa de iluminación NAPAKO. Sus creaciones, especialmente el modelo conocido como tipo 1705, han alcanzado un estatus de culto entre los conocedores internacionales. Este modelo se distingue por su estructura de tres patas metálicas delgadas y una pantalla cilíndrica o cónica de grandes dimensiones que proyecta una luz característica.

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A diferencia de otros productos de la década de 1960 que comenzaron a utilizar plásticos baratos, la firma NAPAKO mantuvo el uso de materiales de alta calidad como el metal pesado, el cromo y el cristal de ópalo. Esta calidad constructiva superior ha permitido que muchas de estas lámparas lleguen intactas hasta nuestros días, conservando su funcionalidad y estética original. La demanda actual no se limita a coleccionistas locales; compradores de Estados Unidos, Asia y Europa occidental compiten activamente por ejemplares bien conservados en subastas y mercados de pulgas.

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¿Cuánto valen hoy estas lámparas en el mercado internacional?

El valor de mercado de estos objetos varía según su estado de conservación y la rareza del modelo. Mientras que las lámparas de mesa comunes de las décadas de 1950 y 1960 pueden venderse por montos que oscilan entre los 200 y 400 euros, las piezas de diseño más buscadas alcanzan cifras mucho mayores. Una lámpara de mesa restaurada profesionalmente puede costar hasta 1.500 euros, mientras que las icónicas lámparas de pie NAPAKO llegan a transaccionarse por valores de entre 1.300 y 3.100 euros en el mercado especializado.

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Es vital revisar las piezas originales antes de considerar una limpieza agresiva o enviarlas a un centro de reciclaje. Los detalles de la pintura original, la laca intacta y el cableado auténtico son factores determinantes que los expertos valoran significativamente al fijar el precio final. Lo que para muchos es solo una reliquia polvorienta de una vivienda de verano, representa hoy una inversión financiera sólida y una pieza histórica dentro del mercado del diseño industrial europeo de posguerra.

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