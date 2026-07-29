29 de julio de 2026 - 13:30

Heredó el imperio Lego, vendió parte de su fortuna y hoy es dueña de 21 islas para proteger la naturaleza

Tras desprenderse de sus acciones en el imperio del juguete, Sofie Kirk Kristiansen adquirió un archipiélago de 21 islas para enfocarse en la conservación.

Sofie Kirk Kristiansen, heredera del imperio Lego.&nbsp;

Sofie Kirk Kristiansen, heredera del imperio Lego. 

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Por Cristian Reta

Sofie Kirk Kristiansen, integrante de la cuarta generación de la dinastía Lego, ejecutó un cambio radical en su cartera de inversiones. Al vender una porción de sus acciones en Kirkbi, la empresa matriz de la familia, destinó los fondos a la adquisición de 21 islas tropicales en el Caribe panameño y tierras en Dinamarca.

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La operación financiera permitió a la heredera alejarse de la gestión del fabricante de bloques de construcción para centrarse en la propiedad de tierras a gran escala. Kristiansen ya gestionaba Klelund Dyrehave, una de las mayores reservas naturales privadas en suelo danés, pero la compra masiva de islas en Panamá eleva su estatus a terrateniente de escala global.

El archipiélago privado y la soberanía de los santuarios naturales

Las propiedades adquiridas por Kristiansen se concentran en el área de Panamá, donde el control de estas 21 islas le otorga una soberanía territorial atípica para un inversor individual. Este movimiento no responde a una diversificación de activos convencional, sino a un interés por la preservación de ecosistemas vírgenes y la creación de santuarios alejados de la actividad industrial pesada.

La prensa financiera destaca que la heredera ha pasado de ser una accionista del gigante del juguete a una figura central en la tenencia de tierras. En Dinamarca, su finca de Klelund abarca miles de hectáreas dedicadas a la protección de especies como el ciervo rojo y el jabalí, funcionando bajo un modelo de renaturalización que ahora parece trasladar a latitudes tropicales.

Según los registros, Kristiansen "es una de las mayores terratenientes de Dinamarca" tras vender sus acciones y comprar las 21 islas. Esta transición ocurre mientras la familia Kirk Kristiansen reorganiza el control de Kirkbi, permitiendo que algunos de sus miembros retiren capital para proyectos individuales.

Cómo cambió su patrimonio tras vender parte de sus acciones de Lego

La magnitud de la compra en Centroamérica carece de precedentes cercanos para una fortuna danesa. Las islas, que conservan una densidad selvática intacta, forman ahora un bloque administrativo bajo su control personal, consolidando un giro patrimonial definitivo. El proceso refleja la salida del plástico masivo hacia la custodia de recursos naturales tangibles.

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