Preocupación por el estado de salud de Ulises Bueno: canceló sus shows a último momento

El cantante Ulises Bueno canceló dos shows que daría este fin de semana debido a problemas de salud. El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del artista, en donde comentaron que se encuentra haciendo reposo debido a un cuadro de bronconeumopatía aguda.

“Queremos agradecer a todos los que se comunicaron/consultaron por el estado de salud de Ulises Bueno. Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario”, describe parte del comunicado posteado en su cuenta de Instagram.

Comunicado oficial sobre el estado de salud de Ulises Bueno. Foto: Instagram/@ulisesbuenosoy

En el mismo posteo, allegados al artista detallaron: “Por este motivo de fuerza mayor los shows programados para este fin de semana serán suspendidos. Los mantendremos informados de su evolución”. Por su parte, Ariel “Chicho” Capozucca, representante de Ulises, dialogó con La Popu y compartió detalles sobre la salud de Ulises: “Comenzó con una gripe y el cuadro se agravó con fiebre”.

Para que no le quedaran dudas a quienes ya planeaban asistir a los shows cancelados y al resto de fanáticos, desde la cuenta de Instagram del cantante también compartieron el certificado médico de Ulises, firmado por Julio Gagliardi, el médico que lo atendió. El escrito manifiesta que el paciente de 37 años debe realizar siete días de reposo, además de tomar la medicación correspondiente para completar el tratamiento en su domicilio.

Certificado médico de Ulises. Foto: eldoce.tv

Dicho esto, cabe mencionar que en la misma red social de Ulises Bueno fijaron una presentación para el 15 de abril, en la Plaza de la Música, Córdoba. Aunque no hay comunicado oficial que asegure tal presentación del artista, los días de reposo estarían cumplidos para esa fecha.

Sin embargo, en su declaración “Chicho” aclaró que “los médicos lo evaluaron y le proporcionaron oxígeno para facilitar su respiración, ya que presenta mucha tos. Si no mejora en las próximas horas, el siguiente paso sería la internación”. Además, el representante de Ulises aclaró: “Actualmente, Ulises no está en condiciones de recibir noticias, buenas o malas, y no muestra signos de mejoría, ya que presenta una baja saturación de oxígeno”.

Los seguidores de Ulises Bueno expresaron su deseo de pronta recuperación. Foto Captura: Instagram/@ulisesbuenosoy

“Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar porque no es algo sencillo lo que tiene”, concluyó el empresario. Actualmente, Ulises Bueno se encuentra en su casa en estado reservado, por el cual se mantendrán atentos en el caso que requiera internación en un centro de mayor complejidad.