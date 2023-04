Benito Cerati viene a Mendoza con su disco solista: dónde y cuándo toca

La música es algo natural en él, y al margen que lo lleva en el ADN, Benito Cerati concibe el arte como algo que lo conmueve y lo motiva a buscar algo diferente, a expandir su personalidad camaleónica.

Y en esa búsqueda permanente nació “Shasei”, el disco que editó en diciembre pasado y con el que comenzó su etapa solista. El mismo es el motivo que lo traerá a Mendoza, el próximo viernes 14 de abril, en el teatro Quintanilla. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El música y cantante presenta "Shasei" su nuevo disco solista.

¿Cómo es el Benito Cerati solista?

“Es bastante parecido a lo que me pasaba con la banda. La razón por lo cual lo hago solo es porque es un disco bastante personal, con letras que hablan de mi experiencia. Entonces tenía sentido que hiciese esto por mi cuenta, pero tengo un equipo detrás que son tan parte como yo. Estoy acompañado de gente que quiero mucho y son muy talentosos”, cuenta sobre esta etapa en la que decidió correrse de la formación de Zero Kill.

Ya sin una banda, el cantante y músico se animó a desempolvar canciones propias, que representan una etapa de su vida como la adolescencia y los primeros años de juventud.

“Shasei” (2022) es el disco que marca el inicio de la carrera solista y cuenta con diez canciones inéditas, inspiradas en sus experiencias durante la adolescencia, la intensidad de los primeros encuentros amorosos, errores cometidos, el paso del tiempo y la convivencia entre la naturaleza y la tecnología.

“Es una revisión de esa época de mi vida. Y lo tomo como una especie de trabajo, con un Benito del pasado, traer a ese Benito al presente. Y es lindo porque es un Benito un poco confuso, y está bueno darle una mano a esa versión”, confiesa entre risas sobre las composiciones que conforman su disco.

Vuelve a Mendoza en su etapa solista.

La música como diversión

Títulos como “El atardecer”, “Agujero negro”, “Futuro incógnito”, “Cemento”, “Shasei” y “La tercera es la vencida” traen entre sonidos la experiencia y pensamientos de un Benito adolescente.

Pero va un poco más allá y no solo incursiona en el pop y el rock, sino que la libertad de ir en solitario le permitió ir por el lado del folclore, el tango y experimentar con un sonido cinematográfico.

Su disco "Shasei" marca su etapa solista.

“Lo que tiene no estar en una banda es que no te limitás a los instrumentos de esa banda. Y en un proyecto solista podés hacer lo que quieras, metés el sonido de una aspiradora o lo que quieras. Entonces me sentí en la libertad de incorporar otros ritmos, como por ejemplo cosas de folklore, de tango, otras de salsa. Y hay una cuestión cinematográfica que disfruté hacer. Fue una especie de búsqueda, como las películas de ‘James Bond’, estuve investigando un poco, la tensión que generan esas canciones. Y traté de replicarlas en algunos temas como ‘Cemento’”, detalla el músico.

Aunque, más allá de la búsqueda de lo diferente, para Benito la música es diversión. “Lo que sea que suceda, que sea con diversión. Creo que la música no tiene que ser tomada tan en serio. Algo más lúdico, por lo menos lo veo así”.

-¿Por qué elegiste ese nombre para el disco?

-Tiene que ver con esa época. De pibe vi mucho animé y la estética del álbum tiene algo japonés y oriental. Y ese fue mi primer contacto con cierta androginia, me manejo siempre así. Y tuve mucho acercamiento a esa cultura y “Shasei” es una palabra japonesa que significa esbozo de lo natural y la eyaculación. Que si te ponés a pensar es un poco lo mismo, que todo viene natural. Y en ese momento de la adolescencia tiene más sentido, porque uno estaba con las hormonas en ebullición.

Cerati versus Cerati

Con total naturalidad y sin prejuicios, Benito Cerati desde adolescente comenzó su camino en la música, sin importar las inevitables comparaciones con su padre Gustavo Cerati.

Al contrario, su libertad ineludible y su personalidad inquieta lo llevan a no pensar demasiado, sino dejarse llevar por sus deseos y búsqueda artística.

Comenzó su gira por distintos países de Sudámerica.

“No tengo un estigma por ser Cerati y no pienso en eso cuando hago y muestro mi música. Creo que la gente está abierta a escucharla, le va a gustar o no. Así como con todo en la vida. Yo no pienso mucho en eso, la música es parte de lo que yo hago, más allá de la familia. Me funciona de esa manera, si tengo ganas de hacerlo lo hago. Y si no te gusta porque hay un prejuicio, es problema del otro”, sostiene.

-Sos camaleónico, algo inherente en tu personalidad, ¿esa cualidad es un poco heredada?

-Sí, me pasa que todos los grupos y bandas que me gustan y conozco cambian siempre. Y mi viejo también tuvo eso a partir de una etapa, pero particularmente me hallo estar cambiando todo el tiempo, ahí me siento cómodo. No estoy buscando un lugar para quedarme cómodo y aceptarme. Para mí la búsqueda es el lugar permanente. Estoy haciendo cosas nuevas y me urge cambiar de nuevo.

¿Cuándo y dónde toca Benito Cerati?

Después de comenzar su gira con un show en el Lollapalooza Chile, luego en Paraguay, Uruguay, Córdoba y Santa Fe, presentará su disco el próximo viernes 14 de abril, a las 21.30, en el teatro Quintanilla (plaza Independencia).

“Vamos a tocar el disco nuevo, voy a hacer unos temas de Zero Kill y alguna sorpresa y versiones. El show es algo distinto, con un formato raro de banda que funciona muy bien y a la gente le gusta. Es algo distinto a todo, porque la formación que tengo no la he visto. No es ni un show pop donde hay bailarines ni coreografías, ni tampoco es un show de una banda clásica. En la formación hay un violín, un teclado, una batería. Además es un teatro, porque es un disco para ir a escuchar y no hacer pogo”, adelanta.