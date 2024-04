Cuántos años se llevan La Joaqui y Luck Ra: aseguran que están en pareja hace un mes

Los rumores de un posible romance entre La Joaqui y Luck Ra continúan en aumento, y fueron discutidos en el programa “Empezar el día” de Ciudad Magazine.

Todo comenzó a raíz de las declaraciones de la cantante en LUZU TV, donde reveló que se encuentra enamorada desde hace casi un mes.

“Ya le sacamos la ficha a Joaqui, ya sabemos de quién está enamorada… de Luck Ra. Hacía una o dos semanas atrás, ella había tenido una especie de tiroteo virtual en su cuenta Instagram con él”, afirmó Facundo Ventura en el programa.

El picante ida y vuelta de La Joaqui y Luck Ra en Instagram

“¿Ya están saliendo o se están seduciendo?”, preguntó Yuyito González, la conductora. A lo que respondió: “Y por lo que dijo, ya la relación está bastante avanzada”.

Pochi de Gossipeame agregó: “En realidad, él tiene una novia que es influencer, una novia que le conoce todo el mundo a él y que es muy linda. Seguramente, hace poquito cortó”.

“Tenemos un video donde La Joaqui, casualmente, está bailando un tema de Luck Ra”, señaló Yuyito. En el video, la cantante aparece con un termo y un mate mientras suena de fondo “Mil preguntas”. Luck Ra comentó la publicación, y ella respondió.

Qué edad tienen La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui, cantante argentina de RKT de 29 años, alcanzó la fama en 2022 con sus éxitos y se consolidó como una de las figuras destacadas del género. Por otro lado, Luck Ra, cantante cordobés de 25 años, empezó a ganar reconocimiento en 2021, pero su gran salto a la fama ocurrió en 2023 con su canción “La Morocha”.

Por el momento, son solo especulaciones sobre una posible relación entre La Joaqui y Luck Ra, y no se ha confirmado si colaborarán en algún tema juntos.

Sin embargo, lo cierto es que La Joaqui ha expresado su felicidad por estar enamorada desde hace varios días.

Los rumores de romance entre la Joaqui y Luck Ra: las pruebas que lo confirmarían

Qué dijo La Joaqui sobre el amor

La Joaqui confirmó recientemente en LUZUTV que estaba enamorada de un chico misterioso, quien la ha motivado a hacer cosas que nunca había hecho antes.

Aunque no reveló su nombre, muchos medios sugieren que podría tratarse del cantante cordobés Luck Ra, debido a interacciones previas en redes sociales.

“Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, declaró La Joaqui. “Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”.

“Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”, añadió.

La Joaqui

“¿Si es recíproco? Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”, comentó.

“¿Hace cuánto estás con esta persona?”, preguntó Nico Occhiato. “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”, concluyó La Joaqui.