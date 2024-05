La reacción de La Joaqui al video en el que un rapero enfrenta al padre de su hija por haberla maltratado

La Joaqui reaccionó en vivo en el stream de Coscu junto a Romina Malaspina a la batalla en la que su ex y padre de su hija, Coqeéin Montana, quedó expuesto por el rapero G-Sony cuando enumeró el maltrato que la artista sufrió cuando fueron pareja. La cantante rompió en llanto al recordar lo vivido y reflexionó al respecto.

En diferentes oportunidades Joaquina manifestó que sufrió violencia de género de parte de su ex, pero fue ahora un amigo quien la defendió frente a miles de personas y habló de los años de oscuridad de la cantante.

“Vos hija no tenés más, porque perdiste la potestad... ¿El papá de qué? Si cuando te tocó ser padre solo fuiste un espacio ausente. Coqeéin Montana de papá no tiene nada, ni siquiera legalmente ¿Qué pensabas? ¿Qué ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Pensabas que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”, comenzó rapeando.

Y siguió: “¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas. ¿Pensabas que no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a La Joaqui a trabajar al subte estando ella embarazada?”.

“Ahora mirala a ella, ¿qué se siente ver que tu ex está re pegada y que tu carrera se fue lentamente al carajo? Saber que a esa misma ex la fajabas y ahora es ella la que cuenta los fajos”, sumó Sony, haciendo referencia a la violencia que sufrió La Joaqui de parte de Coqeéin Montana.

Y agregó: “Seguramente debe dolerte saber que nunca le diste dos pepas a la mantención y que ella hoy podría mantenerte. Ser padre es dar amor, presencia, estar, y con eso tampoco cumpliste. A la primera de cambio, te fuiste. Le diste la espalda a tu familia, lo más sagrado que existe. Donde tenías que estar presente, vos nunca estuviste”.

La reacción de La Joaqui al video en el que un rapero enfrenta al padre de su hija.

La Joaqui reaccionó a la batalla en la que apuntaron contra su ex

La Joaqui decidió enfrentar el momento en el que se habló de ella y de su vida privada y lo hizo en uno de los canales de stream más vistos junto a Coscu. “Sería muy hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llega ese momento hacer de cuenta que no lo vi. Sony puso muchas cosas en juego sacando el pecho así por mí, y yo de verdad se lo agradezco.

“Si él no contaba mi verdad a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. Siento que cerré un ciclo que pensé que me iba a doler toda la vida”, comenzó diciendo La Joaqui.

“¿Sabés cuántas veces quise que alguien me defienda así? Si no reaccionaba a esto era invisibilizar a alguien que militó por mi dolor. Y yo estuve distanciada de Sony mucho tiempo porque me dolía y me humillaba que el supiera lo que me había pasado. Y me alejé de un mundo que yo amaba para hacer como que eso no me había pasado”, se sinceró.

La Joaqui ahora está feliz en pareja con Luck Ra.

“Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto’. Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Le tengo miedo a los vínculos, sufro un montón”, confesó.

“Yo ya lloré 8 años esto... la verdad es que, gracias Sony porque yo me iba a morir con mi verdad en el corazón. Espero que esta batalla sirva para que, si a alguien le está pasando lo mismo, tenga un amigo como Sony. Yo estoy re orgullosa porque a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé, y eso hace que, hoy, soy irrompible después de eso…”, agregó la artista, una vez que terminaron de ver el clip.

“Me da mucha emoción que alguien me defienda, porque por mucho tiempo a mucha gente no le importaba... Me hace bien y me ayuda a dejar ir un montón de cosas feas que me pasaron. Yo nunca más me voy a dejar tratar así. Después de 8 años puedo cerrar un ciclo”, cerró La Joaqui, emocionada y entre lágrimas.